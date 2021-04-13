Спробую принести перемогу команді, – Світоліна про матчі збірної України проти Японії

Українські тенісистки вже готується до матчів за збірну України на Кубку Біллі Джин Кінг проти Японії. Перша ракетка нашої країни Еліна Світоліна радіє поєдинкам на рідній землі.

Рідний корт для Світоліної

Вже 16-17 квітня наші тенісистки вийдуть на ґрунтові корти Elite Tennis Club у Чорноморську. Еліна Світоліна не приховує радісних емоцій від повернення в Україну.

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За словами лідерки української збірної, цей корт для неї не є чужим. У дитинстві Світоліна провела тут багато часу: "Для мене це особливе місце, багато гарних, теплих спогадів. Тут я теж виступала на турнірах".

Удома завжди грати приємно, відчуття неймовірні. Спробую якомога краще відіграти свої матчі й принести перемогу команді. Я приїхала трошки раніше, тому змогла побачитися з бабусею, з татом, з мамою бачилася тиждень тому. Трошки дивно повертатися сюди й грати за команду, але це приємні відчуття,

– зізналась Еліна.

Світоліна вже готується до поєдинків з сестрами Кіченок, які вже теж прибули у Чорноморськ. Тенісистки тренуються під керівництвом Ольги Савчук.

Тенісистки проведуть свої зустрічі проти Японії не за порожніх трибун. Матчі у Чорноморську зможе відвідати обмежена кількість вболівальників.

П'ята ракетка світу прилетіла в України з гарними емоціями. Нещодавно 26-річна українка погодилась вийти заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса, який закидав Світоліну подарунками. Спершу він не пожалів грошей на нашу Еліну та подарував їй обручку вартістю у 700 тисяч євро. Після цього українка похизувалась новою розкішною автівкою.