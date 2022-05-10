Справжні нацисти – росіяни, – Терлюга прокоментувала парад на "день перемоги" у Росії

Срібна призерка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга знищила вщент парад Росії, який відбувся 9 травня. Каратистка назвала росіян нацистами.

Терлюга: Забираєте життя та майбутнє наших дітей

Титулована каратистка запевнила абсолютно ніхто в Україні не забуде до кінця свого життя про війну проти Росії. Анжеліка Терлюга зауважила, що потрібно робити усе можливе, щоб не допустити загибелі людей знову.

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Свою думку про жалюгідний парад до "дня перемоги" у Москві спортсменка виклала у сторіс в інстаграмі. Терлюга додала, що обов'язково розповість своїм майбутнім дітям, який ворог хотів знищити їх батьків.

Справжні нацисти – росіяни. Важливо не просто пам'ятати про перемогу та влаштовувати щорічний парад, важливо шанувати та не допустити загибелі людей знову! А ви, жалюгідні виродки, прикриваючись своєю овечою пропагандою, вбиваєте мирних людей, гвалтуєте, крадете, знищуєте... забираєте життя та майбутнє наших дітей. Ми ніколи не забудемо цю війну і не пробачимо!,

– написала Терлюга.

"Мій улюблений дідусь згадував Другу світову та Голодомор до кінця своїх днів...розповідав страшні історії. От і я буду до кінця своїх днів пам'ятати про все і мої діти знатимуть, хто хотів знищити їхніх батьків!", – додала олімпійська призерка.

Останнім часом Одеса, рідне місто каратистки, все більше страждає від агресії Росії. 9 травня по курортному місту завдали 7 ракетних ударів. На жаль, одна людина загинула, а 5 ще поранено. Ворожі ракети потрапили у великий торговий центр та склад готової продукції широкого споживання.