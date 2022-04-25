Неймовірний виступ українок

У Португалії наша збірна була представлена у складі 16 каратистів. Серед них і медалісти Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга та Станіслав Горуна, який перед цим був у лавах ЗСУ, пише 24 канал.

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Дві каратистки закінчили свій виступ на етапі Прем'єр-ліги з золотими медалями. Анжеліка Терлюга здобула першість у ваговій категорії до 55 кілограмів, а Аніта Серьогіна тріумфувала у вазі до 61 кілограмів.

Терлюга та Серьогіна вдруге поспіль здобули медалі на етапі Прем'єр-ліги з карате у 2022 році. На першому етапі, що відбувся в ОАЕ перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, вони здобули срібні нагороди.

До того ж Терлюга виграла чемпіонат Франції на початку квітня. Спортсменці вдалося виїхати з рідної Одеси, аби приносити здобутки на спортивному фронті.

Щодо Станіслава Горуни, то він закінчив виступи без медалі.

До слова. Наступний етап Прем'єр-ліги відбудеться 13-15 травня у Рабаті (Марокко).