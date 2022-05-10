Терлюга: Уносите жизнь и будущее наших детей

Титулованная каратистка заверила, абсолютно никто в Украине не забудет до конца своей жизни о войне против России. Анжелика Терлюга отметила, что нужно делать все возможное, чтобы не допустить гибели людей снова.

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Свое мнение о жалком параде ко "дню победы" в Москве спортсменка выложила в сторону в инстаграмме. Терлюга добавила, что обязательно расскажет своим будущим детям, какой враг хотел уничтожить их родителей.

Настоящие нацисты – русские. Важно не просто помнить о победе и устраивать ежегодный парад, важно уважать и не допустить гибели людей снова! А вы, жалкие ублюдки, прикрываясь своей овечьей пропагандой, убиваете мирных людей, насилуете, воруете, уничтожаете... уносите жизнь и будущее наших детей. Мы никогда не забудем эту войну и не простим!,

– написала Терлюга.

"Мой любимый дедушка вспоминал Вторую мировую и Голодомор до конца своих дней... рассказывал страшные истории. Вот и я буду до конца своих дней помнить обо всем и мои дети будут знать, кто хотел уничтожить их родителей!", - добавила олимпийская призерка. .

В последнее время Одесса, родной город каратистки, все больше страдает агрессией России. 9 мая по курортному городу нанесли 7 ракетных ударов. К сожалению, один человек погиб, а 5 еще ранены. Вражеские ракеты попали в крупный торговый центр и склад готовой продукции для широкого потребления.