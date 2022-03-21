Спортсменка подякувала своїм вболівальника, які підтримують її. Також вона розповіла, що наразі перебуває у своїй рідній Одесі.
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За словами каратистки, вона робить пожертвування та допомагає своїй бабусі. Її мама та сестра виїхали з країни.
Проте у перемозі своєї країни вона навіть не сумнівається.
Одного дня ми станемо вільними. Ми літатимемо, як птахи. Ми відбудуємо нашу країну. Ми розпочнемо нове життя у новій Україні. Цей день настане скоро... Я вірю,
– наголосила Терлюга.
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Мої дорогі друзі! Я отримала багато повідомлень, і хочу подякувати вам за підтримку в такий божевільний час для моєї країни. З першого дня війни я залишаюся в своїй рідній Одесі.
Разом із чоловіком ми намагаємось бути корисними для армії, економіки України, допомагаємо моїй бабусі та робимо пожертвування.
Моя мама та маленька сестра поїхали з країни. Сподіваюся побачити їх незабаром. Востаннє я бачилася з ними понад місяць тому.
Одного дня ми станемо вільними. Ми літатимемо, як птахи. Ми відбудуємо нашу країну. Ми розпочнемо нове життя у новій Україні. Цей день настане скоро... Я вірю.
Поки я записувала ці сторіз, ми почули вибухи. З вікна мій чоловік показав, як працює протиповітряна оборона. Ви не побачите цього в моїх сторіз – ні повітряної тривоги, ні звуків вибухів. Тому ще це допомагає російській армії.
Просто повірте, що це наше життя. І я не хочу, щоб ви відчули те ж саме.
Моліться за мир.
Терлюга про "нове" життя в Одесі / Фото з інстаграму каратистки
Терлюга про "нове" життя в Одесі / Фото з інстаграму каратистки