Спортсмен віддав своє життя за волю України 12-го травня під час бойового завдання під Бахмутом на Донеччині. Олександр свого часу добився великих висот у хокеї.

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Олександр Хміль був на війні з перших днів повномасштабного вторгнення. Спершу хокеїст захищав українську столицю у загоні київської територіальної оборони. Згодом ж у статусі військослужбовця Збройних сил України виконував бойові завдання в гарячих точках у інших регіонах, зокрема, під Бахмутом.

Кар'єра Олександра Хміля

На професійному рівні Олександр почав виступати з 1997-го року в складі київського Беркута. Взагалі гравецька кар’єра Хміля тривала 18 років. Він виступав за низку українських колективів, зокрема, столичних, таких як: Сокіл, Крижинку, Київ. київські АТЕК, Беркут, Компаньйон, Поділ, а також Дніпровських Вовків та Галицьких Левів.

У 2007-му році Хміль став чемпіоном України в складі АТЕКа, в 2005-му він став срібним призером національного чемпіонату з Дніпровськими Вовками, а в 2006-му і 2009-му роках вигравав бронзу. У 1998-му та 2000-му Хміль представляв Україну на юнацькому чемпіонаті світу. В 2005-му Олександр у лавах студентської збірної України виступав на Всесвітній універсіаді.

Після завершення гравецької кар’єри Олександр продовжував виступати на аматорському рівні за київські Автомобіліст і Спарту, а також працював головним тренером у столичному Рапіді, рідних для нього броварських Вовках та жіночій Україночці.