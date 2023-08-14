Після початку повномасштабної війни Росії проти України світовий спорт ізолював представників РФ. Всі команди з країни-терористки не допускаються до змагань.

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В той же час індивідуальним спортменам дозволяють виступати на турнірах під нейтральним прапором та за умови непідтримки війни. Через це виникла дискусія щодо участі українців у одних змаганнях із "нейтральними" атлетами.

Багато країн встали на бік України та вимагають не пускати на Олімпійські ігри спортсменів з Росії та Білорусі. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на створенні коаліції, яка готова бойкотувати змагання у Парижі.

Спорт та воєнна агресія несумісні. Держави, які заплямували себе кров’ю українців, не можуть брати участь в Олімпійських іграх. За час повномасштабної війни Росія вбила 340 українських спортсменів і тренерів, зруйнувала або пошкодила 343 спортивні об’єкти, щодня атакує мирні міста і села ракетами та дронами. Україна налаштована рішуче. Сформована потужна міжнародна коаліція за чесний спорт, куди входять 35 держав. Разом ми готові бойкотувати Олімпійські Ігри в Парижі, якщо РФ та Білорусь будуть допущені до участі у змаганнях. Очікуємо, що МОК прийме правильне рішення та рішуче відсторонить агресора від Олімпіади,

– йдеться у заяві Шмигаля.

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Відзначимо, що у березні Міжнародний олімпійський комітет дозволив федерація допускати росіян та білорусів у нейтральному статусі. Спочатку Україна бойкотувала турнірі з такими атлетами.

Втім нещодавно Міністерство молоді та спорту змінило наказ і заборонило виступати лише проти спортсменів під прапорами Росії та Блорусі. Поки що ж МОК не приймало офіційного рішення щодо участі представників країн-терористок на Олімпіаді в Парижі.