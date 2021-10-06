Спортивний журналіст спрогнозував дату реваншу Усика й Джошуа

Олександр Усик й Ентоні Джошуа активно працюватимуть над майбутнім боксерським поєдинком. Водночас Джошуа має зробити певні висновки й перебудовувати тактику у реванші.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив спортивний журналіст і коментатор Дмитро Лазуткін. За його словами, у боксера Джошуа є величезна можливість роботи над собою, зокрема навіть змінити тренерську команду.

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Водночас Усик зізнався, що покаже кращий бокс, аніж його суперник.

Коли відбудеться реванш Усика й Джошуа

Я думаю, це відбудеться не раніше березня 2022 року. Якщо все-таки буде географічно прив'язано до України, то тоді, мені здається, що бій ми побачимо десь у травні 2022 року. Дмитро Лазуткін Спортивний журналіст

Журналіст зауважив, що раніше, аніж у травні, провести поєдинок боксерів у Києві не вийде. Усе через погані погодні умови на НСК "Олімпійський".

Лазуткін про дату реваншу Усика й Джошуа: дивіться відео

Лазуткін: Олександр переважає опонента

На думку Лазуткіна, Усик і Джошуа є 2 чемпіонами, які перемагали на Олімпійських іграх. Водночас журналіст згадав про висловлювання Майка Тайсона.

"Тайсон зробив невеличкий комплімент Джошуа про дитину. Проте зрозуміло, що у плані боксерських навичках Олександр переважає свого опонента", – відзначив медійник.

Майк Тайсон не зміг обійти стороною бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Він зазначив, що Джошуа все ще вчиться, адже є "дитиною". "Нехай Ентоні й дворазовий чемпіон світу, але він ще дитина. Я говорю тільки про їхній поєдинок. Я не кажу про бої, які були у них до цього", – наголосив Тайсон.

Лазуткін вважає, що Джошуа може перемогти, якщо набере трохи маси, а отже, потужності. Робота ніг та пресинг під час боксу британця поки вселяє оптимізм українським уболівальникам.

Усик прославив Україну перемогою

За словами журналіста, перемога Усика над Джошуа уже внесла його в Пантеон – "храм усіх богів".

Усик – це частина української величі причому на десятиліття, а, можливо, і на століття. Ми маємо це приймати й усвідомлювати,

– розповів Лазуткін.

Медійник зазначив, що Усик розуміє значення своєї перемоги, адже у нього вони не перші. "Олександр це розуміє. Він олімпійський чемпіон світу та Європи, тому йому не вперше бути на вершині", – підкреслив Лазуткін.

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На думку журналіста, Усик має впоратись у наступному поєдинку. Спортсмен є стабільним, цілісним, умотивованим, а саме тому у ньому не має бути жодних сумнівів.