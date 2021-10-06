Такое мнение в эфире 24 каналу высказал спортивный журналист и комментатор Дмитрий Лазуткин. По его словам, у боксера Джошуа есть огромная возможность работы над собой, в том числе даже изменить тренерскую команду.

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В то же время Усик признался, что покажет лучший бокс, чем его соперник.

Когда состоится реванш Усика и Джошуа

Я думаю, это произойдет не раньше марта 2022 года. Если все-таки будет географически привязан к Украине, то тогда, мне кажется, что бой мы увидим где-то в мае 2022 года. Дмитрий Лазуткин Спортивный журналист

Журналист отметил, что раньше, чем в мае, провести поединок боксеров в Киеве не получится. Все из-за плохих погодных условий на НСК "Олимпийский".

Лазуткин о дате реванша Усика и Джошуа: смотрите видео

Лазуткин: Александр превосходит оппонента

По мнению Лазуткина, Усик и Джошуа являются 2 чемпионами, которые побеждали на Олимпийских играх. В то же время журналист вспомнил о высказываниях Майка Тайсона.

"Тайсон сделал небольшой комплимент Джошуа о ребенке. Однако понятно, что в плане боксерских навыках Александр преобладает своего оппонента", – отметил медийник.

Заметьте! Майк Тайсон не смог обойти стороной бой Александра Усика и Энтони Джошуа. Он отметил, что Джошуа все еще учится, ведь является "ребенком". "Пусть Энтони и двукратный чемпион мира, но он еще ребенок. Я говорю только об их поединке. Я не говорю о боях, которые были у них до этого", – подчеркнул Тайсон.

Лазуткин считает, что Джошуа может победить, если наберет немного массы, а следовательно, мощности. Работа ног и прессинг во время бокса британца пока внушает оптимизм украинским болельщикам.

Усик прославил Украину победой

По словам журналиста, победа Усика над Джошуа уже внесла его в Пантеон – «храм всех богов».

Усик – это часть украинского величия причем на десятилетия, а, возможно, и на века. Мы должны это принимать и осознавать,

– рассказал Лазуткин.

Медийник отметил, что Усик понимает значение своей победы, ведь у него они не первые. "Александр это понимает. Он олимпийский чемпион мира и Европы, поэтому ему не впервой быть на вершине", – подчеркнул Лазуткин.

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По мнению журналиста, Усик должен справиться в следующем поединке. Спортсмен является стабильным, целостным, мотивированным, а поэтому в нем не должно быть никаких сомнений.