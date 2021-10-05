Усик: Наступного разу я виступлю навіть краще
Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO у важкій вазі Олександр Усик готовий вдруге вийти на ринг проти Ентоні Джошуа. Українець готовий ще раз здивувати британського боксера.
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Усик залишився задоволений своїм рівнем боксу у першому поєдинку. Але додав, що це далеко не його максимум. До бою-реваншу Олександр пообіцяв підійти ще сильнішим та швидшим.
У бою з Ентоні Джошуа я показав гарний виступ, але наступного разу я виступлю навіть краще. Я не відчуваю ніяких обмежень. Я буду сильнішим і швидшим у наступному бою. Ви завжди повинні долати свої кордони за рахунок трудової етики, амбіцій і наполегливої роботи. Рухайтеся вперед і нікому не дозволяйте вас зупинити,
– заявив Усик.
- 34-річний Усик хоче провести другий бій проти Джошуа в Україні. Британський промоутер Едді Хірн заявив, що такий варіант є малоймовірним. Але вже через деякий час запевнив, що кияни таки мають шанс побачити на власні очі бій улюбленого боксера.
- Перший поєдинок Усик завершив перемогою за одноголосним рішенням суддів.
- Після протистояння Джон Ф'юрі, батько та тренер Тайсона Ф'юрі, розповів, що угледів в останньому раунді білий рушник у куті британця. Хто з його команди за десять секунд до фінального гонга хтось махав рушником. На його думку, суддя повинен був присуджувати Усику дострокову перемогу, але проігнорував цей епізод. Ф'юрі-старший зазначив, що в українця просто вкрали дострокову звитягу.