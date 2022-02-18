Абраменко просив Бурова бути обережнішим

У Пекіні Абраменко виборов "срібло" і випередив росіянина Бурова на другій поспіль Олімпіаді. На Іграх у 2018 році українець взяв "золото" й також обіймався з Буровим.

Дізнайтесь більше Російський спортсмен почав обійматися з Абраменком, який виборов срібну медаль на Олімпіаді-2022

Російський спортсмен прокоментував обійми з Абраменком. Він заявив, що спорт – поза політикою.

Через чотири роки історія знову в топі, тому все добре – нас запам'ятають, ми в історії. Як і тоді, можу сказати, що спорт – поза політикою. Головне – дружба, а політики нехай між собою розбираються та у спорт не лізуть,

– прокоментував обійми Буров.

Як відомо, перед Олімпіадою-2022 українським спортсменам рекомендували не стояти з росіянами у Пекіні. Буров заявив, що Абраменко просив його "бути обережнішим".

Та, як каже росіянин, він не міг стриматися та привітав друга зі здобуття срібної нагороди.

"Ми обговорювали цей момент, він не говорив, щоб я до нього не підходив, але просив бути обережнішим. Але як я міг не привітати друга? Так що все нормально", – резюмував бронзовий призер Олімпіади в Пекіні.

Це цікаво Наче після війни: ЗМІ знову показали моторошні фото трампліна, на якому розпочинав Абраменко

Абраменко приніс Україні єдину медаль на Олімпіаді