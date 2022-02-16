Абраменко здобув друге "срібло" в історії України
Абраменку вдалося стати другим мультимедалістом в історії України на зимових Олімпіадах. Першою була біатлоністка Віта Семеренко, повідомляє 24 канал.
Дізнайтесь більше Абраменко приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022 з фристайлу
На Олімпійських іграх 2018 Абраменко приніс Україні "золоту" медаль. Він став першим українцем, який завоював медалі на двох Олімпіадах поспіль.
Незалежна Україна виступає на зимових Олімпійських іграх з 1994 року. З того часу за 8 Олімпіад українці зуміли вибороти 9 нагород.
В активі нашої команди 3 "золота", 2 "срібла" та 4 "бронзи".
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Українські призери зимових Олімпіад
1994
- Оксана Баюл – "золото" (фігурне катання)
- Валентина Цебре-Несіна – "бронза" (біатлон)
1998
- Олена Петрова – "срібло" (біатлон)
2006
- Лілія Вайгіна-Єфремова – "бронза" (біатлон)
- Олена Грушина і Руслан Гончаров – "бронза" (фігурне катання)
2014
- Жіноча збірна України з біатлону – "золото"
- Віта Семеренко – "бронза" (біатлон)
2018
- Олександр Абраменко – "золото" (фристайл)
2022
- Олександр Абраменко – "срібло" (фристайл)
Україна за всю історію закінчила тільки дві зимові Олімпіади без медалей – у 2002 та 2010 роках.