Абраменко здобув друге "срібло" в історії України

Абраменку вдалося стати другим мультимедалістом в історії України на зимових Олімпіадах. Першою була біатлоністка Віта Семеренко, повідомляє 24 канал.

Дізнайтесь більше Абраменко приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022 з фристайлу

На Олімпійських іграх 2018 Абраменко приніс Україні "золоту" медаль. Він став першим українцем, який завоював медалі на двох Олімпіадах поспіль.

Незалежна Україна виступає на зимових Олімпійських іграх з 1994 року. З того часу за 8 Олімпіад українці зуміли вибороти 9 нагород.

В активі нашої команди 3 "золота", 2 "срібла" та 4 "бронзи".

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Українські призери зимових Олімпіад

1994

Оксана Баюл – "золото" (фігурне катання)

Валентина Цебре-Несіна – "бронза" (біатлон)

1998

Олена Петрова – "срібло" (біатлон)

2006

Лілія Вайгіна-Єфремова – "бронза" (біатлон)

Олена Грушина і Руслан Гончаров – "бронза" (фігурне катання)

2014

Жіноча збірна України з біатлону – "золото"

Віта Семеренко – "бронза" (біатлон)

2018

Олександр Абраменко – "золото" (фристайл)

2022

Олександр Абраменко – "срібло" (фристайл)

Україна за всю історію закінчила тільки дві зимові Олімпіади без медалей – у 2002 та 2010 роках.