Після перемоги Абраменка нічого не змінилося

Після того, як Абраменко завоював "золото" на Олімпіаді 2018 року, ЗМІ опублікували фото трампліну в Миколаєві. Це унікальний літній трамплін ФСТ "Спартак", побудований у 1988 році.

Як це було На межі перемоги та невдачі: відео срібного польоту Абраменка на Олімпіаді в Пекіні

Здавалося, що перемога Абраменка у 2018 році приверне увагу до фристайлу та врятує спортивний об'єкт у Миколаєві. Туди навіть приїздив тодішній міністр спорту Ігор Жданов.

Перед Іграми в Пекіні Олександр говорив, що були розмови, про те, що трамплін відновлять. Проте все залишилося на рівні розмов й Абраменко продовжує тренуватися закордоном, адже в Україні для нього немає відповідних умов.

Відразу після того, як Олександр виборов "срібло" у Пекіні, журналісти опублікували нові світлини руїн трампліна в Миколаєві.

Трамплін у Миколаєві, на якому розпочинав Абраменко / Фото Tribuna.com

Абраменко здобув медаль Олімпіади