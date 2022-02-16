Після перемоги Абраменка нічого не змінилося
Після того, як Абраменко завоював "золото" на Олімпіаді 2018 року, ЗМІ опублікували фото трампліну в Миколаєві. Це унікальний літній трамплін ФСТ "Спартак", побудований у 1988 році.
Як це було На межі перемоги та невдачі: відео срібного польоту Абраменка на Олімпіаді в Пекіні
Здавалося, що перемога Абраменка у 2018 році приверне увагу до фристайлу та врятує спортивний об'єкт у Миколаєві. Туди навіть приїздив тодішній міністр спорту Ігор Жданов.
Перед Іграми в Пекіні Олександр говорив, що були розмови, про те, що трамплін відновлять. Проте все залишилося на рівні розмов й Абраменко продовжує тренуватися закордоном, адже в Україні для нього немає відповідних умов.
Відразу після того, як Олександр виборов "срібло" у Пекіні, журналісти опублікували нові світлини руїн трампліна в Миколаєві.
Трамплін у Миколаєві, на якому розпочинав Абраменко / Фото Tribuna.com
Абраменко здобув медаль Олімпіади
- Абраменку вдалося стати другим мультимедалістом в історії України на зимових Олімпіадах. Першою була біатлоністка Віта Семеренко.
- Українець здобув "срібло" у лижній акробатиці. Це медаль стала для України 9-ю за всю історію виступів на зимових Олімпіадах.
- Абраменко – перший українець, який завоював медалі на двох Олімпіадах поспіль.