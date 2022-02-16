Абраменко найстарший призер Ігор у лижній акробатиці
Абраменко став найстаршим призером зимових Олімпіад у лижній акробатиці. Українець завоював "срібло" у Пекіні у 33 роки 288 днів.
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Попередній рекорд належав канадцю Ллойду Ланглуа. На Олімпіаді у 1994 році він здобув "бронзу" у 31 рік і 105 днів.
Олександр Абраменко перевершив його рекорд на 2 роки й 183 дні.
Українець другий найстарший призер у фристайлі
Найстаршим призером Олімпійських ігор у фристайлі є норвежець Еудун Гренволл. На Іграх у Ванкувері у 2010 році він здобув "бронзу" в скі-кросі.
На момент здобуття медалі Гренволл було 33 роки та 358 днів. Далі в рейтингу фристайлістів йде саме Абраменко.
Найстарші призери Олімпіад у фристайлі / Графіка Фото Sport.ua
Абраменко срібний призер Пекіна
- Олександр Абраменко 16-го лютого здобув для України першу медаль на Олімпіаді в Пекіні. Українець виборов "срібло" у лижній акробатиці.
- Абраменко – другий мультимедаліст в історії України на зимових Олімпіадах. Це медаль стала для України 9-ю за всю історію виступів на зимових Олімпіадах.
- Олександр – перший українець, який завоював медалі на двох Олімпіадах поспіль. У 2018 році він здобув "золото".