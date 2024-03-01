"Правила фінансового фейр-плей – шахрайство": співвласник клубу АПЛ зробив гучну заяву
Джерело:DeadlineDayLive
Джон Текстор незадоволений фінансовими правилами Прем'єр-ліги. На його думку, вони створені для того, аби топ-клуби залишалися недосяжними для тих, хто не має великих доходів.
Співвласник англійського Крістал Пелас Джон Текстор незадоволений фінансовими правилами Прем'єр-ліги. При цьому він прирівняв фінансовий фейр-плей з шахрайством.
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Співвласник Крістал Пелас назвав фінансовий фейр-плей шахрайством
"Без різниці, чи є у вас мільярд доларів, вам все одно заборонено їх витрачати. Очевидно, що ці правила створені для того, щоб клуби, які не мають великих доходів, не могли наздогнати багатих.
Правила фінансового фейр-плей – шахрайство, якщо говорити про стабільність", – сказав Текстор.Важливо. Фінансовий фейр-плей був схвалений і затверджений у вересні 2009 року з метою покращити фінансову стабільність європейського клубного футболу, а почав діяти на старті 2010-х.
Завдяки ФФП УЄФА виконує роль своєрідного суворого батька для своєї футбольної сім’ї – обмежує та контролює несвідомих дітей для блага в майбутньому.
Як законно заробляти
У клубів є 3 основні способи заробітку:
- Надходження Matchday (продаж квитків і трати вболівальників у день матчу на стадіоні та по дорозі до нього)
- Дохід від телетрансляцій.
- Комерційні доходи (реклама, спонсорські контракти).