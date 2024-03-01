Співвласник англійського Крістал Пелас Джон Текстор незадоволений фінансовими правилами Прем'єр-ліги. При цьому він прирівняв фінансовий фейр-плей з шахрайством.

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Співвласник Крістал Пелас назвав фінансовий фейр-плей шахрайством

"Без різниці, чи є у вас мільярд доларів, вам все одно заборонено їх витрачати. Очевидно, що ці правила створені для того, щоб клуби, які не мають великих доходів, не могли наздогнати багатих.

Правила фінансового фейр-плей – шахрайство, якщо говорити про стабільність", – сказав Текстор.

Важливо. Фінансовий фейр-плей був схвалений і затверджений у вересні 2009 року з метою покращити фінансову стабільність європейського клубного футболу, а почав діяти на старті 2010-х.

Завдяки ФФП УЄФА виконує роль своєрідного суворого батька для своєї футбольної сім’ї – обмежує та контролює несвідомих дітей для блага в майбутньому.

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