У середу, 28 лютого, в Гондурасі відбувся матч у третьому дивізіоні місцевого чемпіонату між командами Пантерас та Атлетіко Ла Рока. Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь господарів, пише 24 Канал.

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Невдалий креатив

Попри статус клубів, відео епізоду з цього матчу облетіло весь світ і стало вірусним у мережі. Усе через момент, який стався на 79-й хвилині зустрічі.

Гравець гостей на межі карного майданчика Пантераса вирішив загострити гру й обіграти захисників, зробивши неординарний фінт. Він затис м'яч між ніг і зробив перекид, що виглядало дуже нестандартно.

У підсумку, фінт виявився ефектний, але зовсім неефективний. Гравець таки прокинув м'яч далі крізь захисників, але втратив координацію й не зміг заробити навіть кутовий удар.

Дивіться відео з "фінтом року" в чемпіонаті Гондурасу