Совладелец английского Кристал Пэлас Джон Текстор недоволен финансовыми правилами Премьер-лиги. При этом он приравнял финансовый фэйр-плей с мошенничеством.

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Совладелец Кристал Пэлас назвал финансовый фэйр-плей мошенничеством

"Без разницы, есть ли у вас миллиард долларов, вам все равно запрещено их тратить. Очевидно, что эти правила созданы для того, чтобы клубы, которые не имеют больших доходов, не могли догнать богатых.

Правила финансового фэйр-плей – мошенничество, если говорить о стабильности", – сказал Текстор.

Важно. Финансовый фэйр-плей был одобрен и утвержден в сентябре 2009 года с целью улучшить финансовую стабильность европейского клубного футбола, а начал действовать на старте 2010-х.

Благодаря ФФП УЕФА выполняет роль своеобразного строгого отца для своей футбольной семьи – ограничивает и контролирует несознательных детей для блага в будущем.

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