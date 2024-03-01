Совладелец английского Кристал Пэлас Джон Текстор недоволен финансовыми правилами Премьер-лиги. При этом он приравнял финансовый фэйр-плей с мошенничеством.
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Совладелец Кристал Пэлас назвал финансовый фэйр-плей мошенничеством
"Без разницы, есть ли у вас миллиард долларов, вам все равно запрещено их тратить. Очевидно, что эти правила созданы для того, чтобы клубы, которые не имеют больших доходов, не могли догнать богатых.
Правила финансового фэйр-плей – мошенничество, если говорить о стабильности", – сказал Текстор.
Благодаря ФФП УЕФА выполняет роль своеобразного строгого отца для своей футбольной семьи – ограничивает и контролирует несознательных детей для блага в будущем.
Как законно зарабатывать
У клубов есть 3 основных способа заработка:
- Поступления Matchday (продажа билетов и траты болельщиков в день матча на стадионе и по дороге к нему)
- Доход от телетрансляций.
- Коммерческие доходы (реклама, спонсорские контракты).