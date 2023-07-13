Клуби можуть отримати їх задарма: список топових вільних агентів на літнє трансферне вікно

Футбольні колективи мають шанс підсилити свій склад іменитими вільними агентами. За трансфер таких гравців не доведеться платити а ні копійки.

Літнє трансферне вікно-2023 подарувало усім клубам світу прекрасну нагоду задарма підписати низку зіркових виконавців. Деякі колективи уже встигли скористатись даною можливістю, пише 24 Канал.

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Найкмітливіші футбольні команди, які відразу включилися у боротьбу за іменитих гравців, змогли "викрасти" декілька безкоштовних самородків. Зокрема, найбільше, напевне, пощастило Інтер Маямі, який зміг запросити до свого складу легендарного Ліонеля Мессі. "Чаплям" у цьому допомогли усі клуби МЛС, які згодилился розділити між собою заробітню плату аргентинця, до того ж багаторазовий володар "Золотого м'яча" отримає низку привілеїв у Інтері.

Не забарилися з трансферами і клуби з Саудівської Аравії. Азійські колективи не могли собі дозволити задарма не придбати зірок світового футболу. Зокрема, безкоштовно на Близький Схід поїхали Карім Бензема та Н'Ґоло Канте, які перейшли у Аль-Іттіхад. Європейські гранди та менш зіркові колективи, вирішили піти по стопах азійських команд та скористатись подарованою долею можливістю.

Таким чином, ПСЖ підсилився Міланом Шкріньяром та Марко Асенсіо, а Барселона у свою чергу підписала досвідченого Ілкая Гюндонгана. А от любитель країни-агресора Фенербахче зміг оформити трансфер Едіна Джеко, який завжди активно виступає проти Росії. Джесі Мілнер ж перебрався до амбітного Брайтона, який готується до свого дебюту на єврокубковій арені.

Проте, ринок вільних агентів пропонує світовим клубам ще багатьох маститих виконавців, які у будь-який момент готові підсилити склад колективів різного сорту. Зокрема, навіть у провідних лігах світу є достатньо кадрів, які можуть стати лідерами зіркових команд.

Англійська Прем'єр-ліга

Чемпіонат Англії пропонує клубам найбільше топових вільних агентів серед усіх інших провідних ліг.

Вілфрід Заха (Крістал Пелес).

Лукас Моура (Тоттенхем).

Єррі Міна (Евертон).

Давід де Хеа (Манчестер Юнайтед).

Адама Траоре та Дієго Коста (Вулверхемптон).

Джессі Лінгард (Ноттінгем Форест).

Мануель Ланціні (Вест Хем).

Алекс Окслейд-Чемберлейн (Ліверпуль).

Вілліан (Фулхем),

Ла Ліга

Іспанський чемпіонат у свою чергу "породив" здебільшого досвідчених вільних агентів.

Радамель Фалькао (Райо Вальєкано).

Серхіо Бускетс та Жорді Альба (Барселона).

Еден Азар та Маріано Діаз (Реал).

Метт Доерті (Атлетіко).

Серія А

Вихідці з італійської першості також далеко не втекли від іспанської, оскільки саме представників вільних агентів із Серії А можна назвати найдосвідченішими.

Самір Хандановіч, Даніло Д'Амброзіо та Роберто Гальярдіні (усі Інтер).

Хуан Куадрадо (Ювентус).

Роберто Перейра (Удінезе)

Ліга 1

У французькому чемпіонаті вийшов певний мікс, так як перелік тамтешніх "безкоштовних гравців" сформований як із вікових футболістів, так і з нерозкритих талантів.

Джонатан Бамба (Лілль).

Мусса Дембеле та Жером Боатенг (Ліон).

Росс Барклі та Аарон Ремзі (Ніцца).

Серхіо Рамос (ПСЖ).

Алексіс Санчез та Сеад Колашинаць (Марсель).

Кевін Гамейро (Страсбург).

Бундесліга та інші ліги

Німецький чемпіонат виявився найлояльнішим серед усіх інших, оскільки виставив за двері всього двох топових футболістів за двері.