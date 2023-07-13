Летнее трансферное окно-2023 подарило всем клубам мира прекрасную возможность даром подписать ряд звездных исполнителей. Некоторые коллективы уже успели воспользоваться данной возможностью. 24 Канал.
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Выгодно заключить сделку
Самые сообразительные футбольные команды, сразу включившиеся в борьбу за именитых игроков, смогли "угнать" несколько бесплатных самородков. В частности, больше всего наверняка повезло Интер Майами, который смог пригласить в свой состав легендарного Лионеля Месси. "Цаплям" в этом помогли все клубы МЛС, которые согласились разделить между собой заработную плату аргентинца. К тому же многократный обладатель "Золотого мяча" получит ряд привилегий в Интере.
Не заставили ждать с трансферами и клубы из Саудовской Аравии. Азиатские коллективы не могли себе позволить даром не приобрести звезд мирового футбола. В частности, бесплатно на Ближний Восток поехали Карим Бензема и Н'Голо Канте, перешедшие в Аль-Иттихад. Европейские гранды и менее звездные коллективы решили пойти по стопам азиатских команд и воспользоваться подаренной судьбой возможностью.
Таким образом, ПСЖ усилился Миланом Скриньяром и Марко Асенсио, а Барселона, в свою очередь, подписала опытного Илкая Гюндонгана. А вот любитель страны-агрессора Фенербахче смог оформить трансфер Эдин Джеко, который всегда активно выступает против России. Джесси Милнер же перебрался в амбициозный Брайтон, который готовится к своему дебюту на еврокубковой арене.
Тем не менее, рынок свободных агентов предлагает мировым клубам еще многих маститых исполнителей, которые в любой момент готовы усилить состав коллективов разного сорта. В частности, даже в ведущих лигах мира достаточно кадров, которые могут стать лидерами звездных команд.
Английская Премьер-лига
Чемпионат Англии предлагает клубам больше топовых свободных агентов среди всех других ведущих лиг.
- Уилфрид Заха (Кристалл Пелес).
- Лукас Моура (Тоттенхэм).
- Эрри Мина (Эвертон).
- Давид де Хэа (Манчестер Юнайтед).
- Адама Траоре и Диего Коста (Вулверхэмптон).
- Джесси Лингард (Ноттингем Форест).
- Мануэль Ланцини (Вест Хэм).
- Алекс Окслейд-Чемберлейн (Ливерпуль).
- Виллиан (Фулхэм),
Ла Лига
Испанский чемпионат в свою очередь "породил" в большинстве своем опытных свободных агентов.
- Радамель Фалькао (Райо Вальекано).
- Серхио Бускетс и Жорди Альба (Барселона).
- Эден Азар и Мариано Диаз (Реал).
- Мэтт Доэрти (Атлетико).
Серия А
Выходцы из итальянского первенства также далеко не убежали от испанского, поскольку именно представителей свободных агентов из Серии А можно назвать опытными.
- Самир Ханданович, Данило Д'Амброзио и Роберто Гальярдини (все Интер).
- Хуан Куадрадо (Ювентус).
- Роберто Перейра (Удинезе)
Лига 1
Во французском чемпионате вышел определенный микс, так как перечень тамошних "бесплатных игроков" сформирован как из возрастных футболистов, так и из нераскрытых талантов.
- Джонатан Бамбо (Лилль).
- Мусса Дембеле и Жером Боатенг (Лион).
- Росс Баркли и Аарон Рэмзи (Ницца).
- Серхио Рамос (ПСЖ).
- Алексис Санчез и Сеад Колашинац (Марсель).
- Кевин Гамейро (Страсбург).
Бундеслига и другие лиги
Немецкий чемпионат оказался самым лояльным среди всех остальных, поскольку выставил за дверь всего двух топовых футболистов за дверь.
- Даичи Камада (Айнтрахт).
- Дейли Блинд (Бавария), уже перешел в Жирону.
- Хамес Родригез (Олимпиакос, Греция).
- Иско (последние полгода провел без клуба).