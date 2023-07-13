Летнее трансферное окно-2023 подарило всем клубам мира прекрасную возможность даром подписать ряд звездных исполнителей. Некоторые коллективы уже успели воспользоваться данной возможностью. 24 Канал.

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Выгодно заключить сделку

Самые сообразительные футбольные команды, сразу включившиеся в борьбу за именитых игроков, смогли "угнать" несколько бесплатных самородков. В частности, больше всего наверняка повезло Интер Майами, который смог пригласить в свой состав легендарного Лионеля Месси. "Цаплям" в этом помогли все клубы МЛС, которые согласились разделить между собой заработную плату аргентинца. К тому же многократный обладатель "Золотого мяча" получит ряд привилегий в Интере.

Не заставили ждать с трансферами и клубы из Саудовской Аравии. Азиатские коллективы не могли себе позволить даром не приобрести звезд мирового футбола. В частности, бесплатно на Ближний Восток поехали Карим Бензема и Н'Голо Канте, перешедшие в Аль-Иттихад. Европейские гранды и менее звездные коллективы решили пойти по стопам азиатских команд и воспользоваться подаренной судьбой возможностью.

Таким образом, ПСЖ усилился Миланом Скриньяром и Марко Асенсио, а Барселона, в свою очередь, подписала опытного Илкая Гюндонгана. А вот любитель страны-агрессора Фенербахче смог оформить трансфер Эдин Джеко, который всегда активно выступает против России. Джесси Милнер же перебрался в амбициозный Брайтон, который готовится к своему дебюту на еврокубковой арене.

Тем не менее, рынок свободных агентов предлагает мировым клубам еще многих маститых исполнителей, которые в любой момент готовы усилить состав коллективов разного сорта. В частности, даже в ведущих лигах мира достаточно кадров, которые могут стать лидерами звездных команд.

Английская Премьер-лига

Чемпионат Англии предлагает клубам больше топовых свободных агентов среди всех других ведущих лиг.

  • Уилфрид Заха (Кристалл Пелес).
  • Лукас Моура (Тоттенхэм).
  • Эрри Мина (Эвертон).
  • Давид де Хэа (Манчестер Юнайтед).
  • Адама Траоре и Диего Коста (Вулверхэмптон).
  • Джесси Лингард (Ноттингем Форест).
  • Мануэль Ланцини (Вест Хэм).
  • Алекс Окслейд-Чемберлейн (Ливерпуль).
  • Виллиан (Фулхэм),

Ла Лига

Испанский чемпионат в свою очередь "породил" в большинстве своем опытных свободных агентов.

  • Радамель Фалькао (Райо Вальекано).
  • Серхио Бускетс и Жорди Альба (Барселона).
  • Эден Азар и Мариано Диаз (Реал).
  • Мэтт Доэрти (Атлетико).

Серия А

Выходцы из итальянского первенства также далеко не убежали от испанского, поскольку именно представителей свободных агентов из Серии А можно назвать опытными.

  • Самир Ханданович, Данило Д'Амброзио и Роберто Гальярдини (все Интер).
  • Хуан Куадрадо (Ювентус).
  • Роберто Перейра (Удинезе)

Лига 1

Во французском чемпионате вышел определенный микс, так как перечень тамошних "бесплатных игроков" сформирован как из возрастных футболистов, так и из нераскрытых талантов.

  • Джонатан Бамбо (Лилль).
  • Мусса Дембеле и Жером Боатенг (Лион).
  • Росс Баркли и Аарон Рэмзи (Ницца).
  • Серхио Рамос (ПСЖ).
  • Алексис Санчез и Сеад Колашинац (Марсель).
  • Кевин Гамейро (Страсбург).

Бундеслига и другие лиги

Немецкий чемпионат оказался самым лояльным среди всех остальных, поскольку выставил за дверь всего двух топовых футболистов за дверь.

  • Даичи Камада (Айнтрахт).
  • Дейли Блинд (Бавария), уже перешел в Жирону.
  • Хамес Родригез (Олимпиакос, Греция).
  • Иско (последние полгода провел без клуба).