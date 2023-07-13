Летнее трансферное окно-2023 подарило всем клубам мира прекрасную возможность даром подписать ряд звездных исполнителей. Некоторые коллективы уже успели воспользоваться данной возможностью. 24 Канал.

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Выгодно заключить сделку

Самые сообразительные футбольные команды, сразу включившиеся в борьбу за именитых игроков, смогли "угнать" несколько бесплатных самородков. В частности, больше всего наверняка повезло Интер Майами, который смог пригласить в свой состав легендарного Лионеля Месси. "Цаплям" в этом помогли все клубы МЛС, которые согласились разделить между собой заработную плату аргентинца. К тому же многократный обладатель "Золотого мяча" получит ряд привилегий в Интере.

Не заставили ждать с трансферами и клубы из Саудовской Аравии. Азиатские коллективы не могли себе позволить даром не приобрести звезд мирового футбола. В частности, бесплатно на Ближний Восток поехали Карим Бензема и Н'Голо Канте, перешедшие в Аль-Иттихад. Европейские гранды и менее звездные коллективы решили пойти по стопам азиатских команд и воспользоваться подаренной судьбой возможностью.

Таким образом, ПСЖ усилился Миланом Скриньяром и Марко Асенсио, а Барселона, в свою очередь, подписала опытного Илкая Гюндонгана. А вот любитель страны-агрессора Фенербахче смог оформить трансфер Эдин Джеко, который всегда активно выступает против России. Джесси Милнер же перебрался в амбициозный Брайтон, который готовится к своему дебюту на еврокубковой арене.

Тем не менее, рынок свободных агентов предлагает мировым клубам еще многих маститых исполнителей, которые в любой момент готовы усилить состав коллективов разного сорта. В частности, даже в ведущих лигах мира достаточно кадров, которые могут стать лидерами звездных команд.

Английская Премьер-лига

Чемпионат Англии предлагает клубам больше топовых свободных агентов среди всех других ведущих лиг.

Уилфрид Заха (Кристалл Пелес).

Лукас Моура (Тоттенхэм).

Эрри Мина (Эвертон).

Давид де Хэа (Манчестер Юнайтед).

Адама Траоре и Диего Коста (Вулверхэмптон).

Джесси Лингард (Ноттингем Форест).

Мануэль Ланцини (Вест Хэм).

Алекс Окслейд-Чемберлейн (Ливерпуль).

Виллиан (Фулхэм),

Ла Лига

Испанский чемпионат в свою очередь "породил" в большинстве своем опытных свободных агентов.

Радамель Фалькао (Райо Вальекано).

Серхио Бускетс и Жорди Альба (Барселона).

Эден Азар и Мариано Диаз (Реал).

Мэтт Доэрти (Атлетико).

Серия А

Выходцы из итальянского первенства также далеко не убежали от испанского, поскольку именно представителей свободных агентов из Серии А можно назвать опытными.

Самир Ханданович, Данило Д'Амброзио и Роберто Гальярдини (все Интер).

Хуан Куадрадо (Ювентус).

Роберто Перейра (Удинезе)

Лига 1

Во французском чемпионате вышел определенный микс, так как перечень тамошних "бесплатных игроков" сформирован как из возрастных футболистов, так и из нераскрытых талантов.

Джонатан Бамбо (Лилль).

Мусса Дембеле и Жером Боатенг (Лион).

Росс Баркли и Аарон Рэмзи (Ницца).

Серхио Рамос (ПСЖ).

Алексис Санчез и Сеад Колашинац (Марсель).

Кевин Гамейро (Страсбург).

Бундеслига и другие лиги

Немецкий чемпионат оказался самым лояльным среди всех остальных, поскольку выставил за дверь всего двух топовых футболистов за дверь.