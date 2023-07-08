Жирона підписала контракт із Дейлі Бліндом. Футболіст свого часу встиг пограти за багато іменитих колективів.
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Досвід зайвим не буває
Віктор Циганков отримав відомого нового одноклубника, яким став маститий Дейлі Блінд. Досвідчений нідерландський гравець у ролі вільного агента підписав з Жироною угоду на 2 сезони, тобто до літа 2025-го року. Блінд – універсальний футболіст, який практично може перекрити будь-яку позицію. Зокрема, свого часу нідерландець виступав на таких позиціях, як опорник, бокс-бу-бокс, лівий півзахисник, проте найчастіше його можна побачити в ролі центрального, або лівого захисника.
Нагадаємо, що останнім клубом Дейлі була мюнхенська Баварія, до якої він приєднався взимку 2023-го та підписав угоду всього на пів року. За "пивоварів" 33-річний нідерландець провів всього 5 матчів, що сигналізувало про те, що Блінд уже не може грати на найвищому рівні у Європі.
Дейлі Блінд / інстаграм Жирони
Кар'єра нідерландського футболіста
- Блінд – вихованець Аякса, легендою якого і став. Свого часу Дейлі встиг пограти у оренді в Грьонінгені, а згодом на його шляху були лише легендарні колективи. У 2014-му році нідерландець перейшов у Манчестер Юнайтед, який заплатив за футболіста Аяксу 17,5 мільйонів євро. В стані "червоних дияволів" Блінд провів 4 сезони та встиг з командою виграти Кубок Англії, Кубок Футбольної ліги, Суперкубок країни та Лігу Європи.
- У 2018-му Дейлі повернувся в Аякс практично за ту суму, за яку і йшов – 16 мільйонів євро. З рідним клубом Блінд 7 разів вигравав нідерландську першість, двічі Кубок та Суперкубок країни. Загалом у футболці Аякса Дейлі провів 333 матчі, в яких забив 13 голів та віддав 21 асист. Уже після феєрії в Нідерландах Блінд опинився у Баварії.
- Також варто відзначити, що Дейлі ставав бронзовим призером чемпіонату світу-2014 зі збірною Нідерландів. Тоді захисник допоміг організувати один з найкрасивіших голів у історії футболу, віддавши неймовірну передачу на Робіна Ван персі, якого після реалізованого моменту почали гукати "летючий голландець" (Нідерланди тоді перемогли Іспанію з рахунком 5:1).