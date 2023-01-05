У полі зору, – спецслужби вперше відреагували на скандал з Ломаченком і московськими попами

Український боксер Василь Ломаченко поширив скандальну проповідь митрополита УПЦ МП Лонгіна про те, що Україна нібито "воює" проти церкви. Після цього українці попросили СБУ перевірити боксера за те, що він поширює кремлівські наративи.

Відповідні заклики до правоохоронців почали з'являтися у коментарях під дописами Ломаченка в інстаграмі, пише 24 Канал. Поки офіційної заяви чи відповіді від українських силових структур не було.

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Ломаченко опинився на олівці спецслужб через проросійські натяки

Водночас джерела редакції 24 Каналу в українських спецслужбах кажуть, що слідкують за 34-річним Ломаченком.

Ломаченко, як і будь-яка людина із натяками на проросійські погляди, – у полі зору українських спецслужб,

– повідомили у спецслужбах.

Що відомо про скандал з Ломаченком

Український боксер опублікував в інстаграмі два відео зі скандальним митрополитом Лонгіним. Допис боксер зробив на тлі обшуків СБУ в церквах УПЦ МП по всій Україні, а також рішення позбавити УПЦ МП доступу до лаврського Успенського собору та Трапезної церкви.

У проповіді Лонгін звинувачує Україну, мовляв, та "почала війну проти Бога, проти церкви та проти українського народу". Натякаючи на ПЦУ, Лонгін вигадує, що українці створили свою "людську", або навіть "сатанинську" церкву.

Проповідь Лонгіна, яка опинилася на сторінці Ломаченка, спричинила обурення серед українців. У коментарях до допису користувачі залишили багато гнівних реакцій.

Також скандал прокоментували відомі публічні особи, серед яких блогери Анатолій Анатоліч і Даніель Салем, активіст Сергій Стерненко, спортсмени Сергій Стаховський і Володимир Гераскевич. Крім того, захисник "Азовсталі" Богдан Кротевич написав, що Ломаченка можна обміняти на українських полонених.

3 січня Ломаченко був включений до Реєстру держзрадників, що ведеться Рухом ЧЕСНО.

. Детальний матеріал про те, як московські попи завербували Ломаченка, та деталі скандалу довкола українського боксера читайте на сайті 24 Каналу о 19:00.