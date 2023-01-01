Український боксер Васілій Ломаченко вкотре потрапив у гучний скандал напередодні Нового року. Спортсмен опублікував проросійську заяву митрополита УПЦ МП Лонгіна.

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У ній архієпископ-колаборант звинуватив Україну у війні проти Бога через те, що УПЦ МП не дозволили продовжити богослужіння у Києво-Печерській Лаврі. Підтримка Лонгіна від Ломаченка викликала бурхливу реакцію в українському суспільстві.

Васілія розкритикували Сергій Стаховський, Олексій Дитятьєв, Анатолій Анатоліч, Сергій Стерненко та інші. Долучився до розносу боксера і відомий український скелетоніст Владислав Гераскевич.

На відео, яке виставив Василь, Лонгін говорить про те, що українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви господньої та проти українського народу. Славетний український спортсмен став слухняним чортеням у руках московського диявола,

– пише Владислав у твітері.

Цікаво, що на початку повномасштабного вторгнення Васілій Ломаченко повернувся в Україну та навіть вступив до лав тероборони. Втім це не заважає йому демонструвати проросійську позицію в інстаграмі.

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