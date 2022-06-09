Ребров: Стало ще гірше, ніж після 2014 року
За словами Реброва, наразі він ні з ким не спілкується з Горлівки. Там навіть був музей на його честь, проте його спалили окупанти.
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Стало ще гірше, ніж після 2014 року. Я ні з ким із Горлівки не спілкуюсь і мені не цікаво, що там зараз відбувається. Знаю, що спалили мій музей через мою проукраїнську позицію. Жодних друзів у Горлівці у мене не залишилося, всі розсудливі люди, які мали можливості, виїхали звідти. У мами залишилися там знайомі, вона з ними телефонує, але мені особливо не цікаво,
– сказав Ребров.
Громадянська позиція Реброва
- Відомий у минулому футболіст неабияк стурбований ситуацією в Україні. В перші ж дні повномасштабної війни він висловлює свою громадянську позицію.
- Ребров був ініціатором збору коштів на українську армію серед футболістів-легіонерів. У перші дні нападу Росії їм вдалося зібрати близько 16,5 мільйонів гривень.
- До того ж він неодноразово висловлював свою позицію щодо відсторонення росіян від світового спорту. Він наголошує, що дискваліфікація атлетів країн-агресорів буде платою за їхнє мовчання.
- Також він раніше заявляв, що після закінчення чемпіонату ОАЕ він готовий повернутися до України.
Український фахівець в ОАЕ
- Українець очолив Аль-Айн влітку 2021 року.
- На початку травня український фахівець здобув перший трофей на чолі Аль-Айну. 11 травня Ребров здобу другий титул зі своєю командою. Аль-Айн за три тури до кінця достроково виграв чемпіонат.
- Українець відсвяткував перемогу з українським прапором. З ним сфотографувалися і решта гравців Аль-Айна.
- Його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2022 року.