Ребров: Стало еще хуже, чем после 2014 года
По словам Реброва, пока он ни с кем не общается с Горловкой. Там даже был музей в его честь, но его сожгли оккупанты.
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Стало еще хуже, чем после 2014 года. Я ни с кем из Горловки не общаюсь и мне не интересно, что там сейчас происходит. Знаю, что сожгли мой музей из-за моей проукраинской позиции. Никаких друзей в Горловке у меня не осталось, все здравомыслящие люди, которые имели возможности, уехали оттуда. У мамы остались там знакомые, она с ними звонит по телефону, но мне особенно не интересно,
– сказал Ребров.
Гражданская позиция Реброва
- Известный в прошлом футболист очень обеспокоен ситуацией в Украине. В первые дни полномасштабной войны он выражает свою гражданскую позицию.
- Ребров был инициатором сбора средств на украинскую армию среди футболистов-легионеров. В первые дни нападения России им удалось собрать около 16,5 миллиона гривен.
- К тому же он неоднократно выражал свою позицию по отстранению россиян от мирового спорта. Он отмечает, что дисквалификация атлетов стран-агрессоров будет платой за их молчание.
- Также он ранее заявлял, что после окончания чемпионата ОАЭ готов вернуться в Украину.
Украинский специалист в ОАЭ
- Украинец возглавил Аль-Айн летом 2021 года.
- В начале мая украинский специалист получил первый трофей во главе Аль-Айна. 11 мая Ребров завоевал второй титул со своей командой. Аль-Айн за три тура до конца выиграл досрочно чемпионат.
- Украинец отметил победу с украинским флагом. С ним сфотографировались и остальные игроки Аль-Айна.
- Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.