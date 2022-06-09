Ребров: Стало еще хуже, чем после 2014 года

По словам Реброва, пока он ни с кем не общается с Горловкой. Там даже был музей в его честь, но его сожгли оккупанты.

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Стало еще хуже, чем после 2014 года. Я ни с кем из Горловки не общаюсь и мне не интересно, что там сейчас происходит. Знаю, что сожгли мой музей из-за моей проукраинской позиции. Никаких друзей в Горловке у меня не осталось, все здравомыслящие люди, которые имели возможности, уехали оттуда. У мамы остались там знакомые, она с ними звонит по телефону, но мне особенно не интересно,

– сказал Ребров.

Гражданская позиция Реброва

Известный в прошлом футболист очень обеспокоен ситуацией в Украине. В первые дни полномасштабной войны он выражает свою гражданскую позицию.

Ребров был инициатором сбора средств на украинскую армию среди футболистов-легионеров. В первые дни нападения России им удалось собрать около 16,5 миллиона гривен.

К тому же он неоднократно выражал свою позицию по отстранению россиян от мирового спорта. Он отмечает, что дисквалификация атлетов стран-агрессоров будет платой за их молчание.

Также он ранее заявлял, что после окончания чемпионата ОАЭ готов вернуться в Украину.

Украинский специалист в ОАЭ