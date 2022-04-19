Ребров: На цьому можна було б поставити крапку

Володимир Путін майже повністю знищив майбутнє російського спорту. Атлети та команди, які представляють країну-агресора, стали справжніми вигнанцями у світі.

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Сергій Ребров висловив свою думку щодо відсторонення російського спорту. Український тренер зауважив, що це плата за мовчання російських спортсменів щодо війни в Україні, яку розв'язала їх рідна країна.

Своїм мовчанням ці атлети автоматично підтримують агресію Росії у бік сусідньої т мирної держави. Колишній наставник Динамо пригадав свастику, з якою російські атлети виходили на нагородження.

Заборона на міжнародні виступи російських спортсменів – це плата за їхнє мовчання. На цьому можна було б поставити крапку, але ж вони самі не дають такої можливості. Виходять на п'єдестал зі свастикою, підтримують війну. Де гарантії, що такого не станеться у матчі Ліги чемпіонів чи в поєдинку на чемпіонаті світу?,

– сказав Ребров.

Нещодавно Ребров знову не залишив шансів своїм "колегам по цеху". Сергій Станіславович всьоме став найкращим тренером чемпіонату ОАЕ.

Нагадаємо, що Ребров був ініціатором створення фонду серед українських футболістів, які виступають за кордоном. Усі зібрані кошти йдуть на потреби ЗСУ.