Українська борчиня відмовилась від фото з російською спортсменкою, яка підтримала війну: відео

Соломія Винник не захотіла потрапляти в один кадр із представницею країни-терористки. Росіянка не мала б виступати на змаганнях, оскільки не дотримується принципу нейтральності.

У четвер, 26 жовтня, збірна України взяла три медалі на молодіжному чемпіонаті світу з боротьби серед жінок. Змагання проходять у албанській Тирані, пише 24 канал.

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Єдине золото для "синьо-жовтих" виборола Соломія Винник. У фіналі в змаганні у ваговій категорії до 59 кілограмів дівчина перемогла японку Сену Нагамато.

Бронза ж дісталась "нейтральній" спортсменці з Росії Анастасії Сидельниковій. Росіянка відкрито підтримувала війну проти України, але організатори ЧС закрили на це очі та допустили її до змагань.

Втім Анастасія напоролась на бойкот з боку Соломії під час церемонії нагородження. Після того. як відіграв гімн України, Винник одразу пішла з подіуму, відмовившись від спільного фото з представницею Росії.

Відео ігнорування Винник росіянки:

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Відзначимо. що для Винник це перша перемога на молодіжному чемпіонаті світу. Раніше спортсменці підкорились дві медалі нижчого гатунку – срібло у 2021-му та бронза у 2022-му.