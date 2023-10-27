В четверг, 26 октября, сборная Украины взяла три медали на молодежном чемпионате мира по борьбе среди женщин. Соревнования проходят в албанской Тиране, пишет 24 канал.

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Единственное золото для "сине-желтых" добыла в борьбе Соломия Винник. В финале в соревновании в весовой категории до 59 килограммов девушка победила японку Сену Нагамато.

Бронза же досталась "нейтральной" спортсменке из России Анастасии Сидельниковой. Россиянка откровенно поддерживала войну против Украины, но организаторы ЧМ закрыли на это глаза и допустили ее к соревнованиям.

Впрочем, Анастасия напоролась на бойкот со стороны Соломии во время церемонии награждения. После того, как отыграл гимн Украины, Винник сразу ушла с подиума, отказавшись от совместного фото с представительницей России.

Видео игнорирования Винник россиянки:

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Отметим. что для Винник это первая победа на молодежном чемпионате мира. Ранее спортсменке покорились две медали низшего сорта – серебро в 2021-м и бронза в 2022-м.