Сокіл попри розгромну перемогу вилетів з Континентального Кубку

Київський Сокіл 24 жовтня зіграв третій матч у розіграші Континентального Кубка. Український клуб розгромно переміг естонський Тарту, але вилетів з Континентального Кубку.

Сокіл – Тарту 9:4 (4:0, 4:2, 1:2)

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Першу половину стартового періоду команди відіграли абсолютно на рівних. Однак, після екватора двадцятихвилинки Сокіл взяв гру під свій контроль і зміг 4 рази відзначитися у воротах естонського голкіпера.

Голи на свій рахунок записали Андрій Смирнов, Олександр Павленко, Михайло Симчук та Андрій Міхнов.

У другій двадцятихвилинці кияни тільки затвердили своє лідерство, закинувши ще 4 шайби зусиллями Антона Рубана, Єгора Мажуги, Михайла Симчука і Єгора Кузьменко.

Тарту зміг тільки двічі прошити Дмитра Кубрицького.

У третьому періоді команди обмінялися шайбами ​​- на гол Харрі Колла відповів Єгор Кузьменко. За дві хвилини до кінця зустрічі Тарту забив 4 гол завдяки Івану Акімову.

Сокіл вилітає з Кубку