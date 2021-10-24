Сокіл – Тарту 9:4 (4:0, 4:2, 1:2)
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Першу половину стартового періоду команди відіграли абсолютно на рівних. Однак, після екватора двадцятихвилинки Сокіл взяв гру під свій контроль і зміг 4 рази відзначитися у воротах естонського голкіпера.
Голи на свій рахунок записали Андрій Смирнов, Олександр Павленко, Михайло Симчук та Андрій Міхнов.
У другій двадцятихвилинці кияни тільки затвердили своє лідерство, закинувши ще 4 шайби зусиллями Антона Рубана, Єгора Мажуги, Михайла Симчука і Єгора Кузьменко.
Тарту зміг тільки двічі прошити Дмитра Кубрицький.
У третьому періоді команди обмінялися шайбами - на гол Харрі Колла відповів Єгор Кузьменко. За дві хвилини до кінця зустрічі Тарту забив 4 гол завдяки Івану Акімову.
Сокіл вилітає з Кубку
- Сокіл виграв два матчі з трьох у розіграші Континентального Кубка. Українці перемогли угорський Ференцварош, але програли латвійському Олімпу.
- Український клуб завершив виступи в європейському турнірі на другому місці. Перше місце в групі С зайняв Олімп, який і вийшов у півфінал змагань.