Бучневич разом з Сент-Луїсом приїхав на матч проти Арізони. І в першому періоді він навіть зрівняв рахунок у матчі.

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Але наприкінці першої двадцятихвилинки між росіянином та Лоусоном Краузом сталася невелика сутичка. Бучневич не вигадав нічого іншого, як вдарити головою суперника, який стояв навпроти нього.

Цей момент схожий з вчинком легендарного французького футболіста Зінедіна Зідана у фіналі чемпіонату світу 2006 року, коли він головою вдарив італійця Марко Матерацці. За цей удар Зінедін отримав червону картку, а згодом італійці перемогли у серії пенальті та стали чемпіонами світу. Для Зідана це був останній матч у кар'єрі.

За такі дії арбітри одразу ж вилучили хокеїста, виписавши йому матч-штраф. Загалом на льоду Бучневич в цьому матчі провів трохи більш як чотири хвилини.

Крауз за цю сутичку відбувся лише двохвилинним штрафом.

Відео підступного удару Бучневича головою



Варто відзначити, що в минулому сезоні, коли Буневич ще виступав за Нью-Йорк Рейнджерс, він теж взяв участь у бійці, отримавши удар в обличчя, коли вже лежав на льоду.