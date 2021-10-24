Сокол – Тарту 9:4 (4:0, 4:2, 1:2)
Смотрите также Исполнил трюк Зидана: российского хоккеиста выгнали с матча за удар головой соперника – видео
Первую половину стартового периода команды сыграли абсолютно на равных. Однако, после экватора двадцатиминутки Сокол взял игру под свой контроль и смог 4 раза отличиться в воротах эстонского голкипера.
Голы на свой счет записали Андрей Смирнов, Александр Павленко, Михаил Симчук и Андрей Михнов.
Во второй двадцатиминутке киевляне только утвердили свое лидерство, забросив еще 4 шайбы усилиями Антона Рубана, Егора Мажуги, Михаила Симчука и Егора Кузьменко.
Тарту смог только дважды прошить Дмитрия Кубрицкого.
В третьем периоде команды обменялись шайбами – на гол Харри Колла ответил Егор Кузьменко. За две минуты до конца встречи Тарту забил 4 гол благодаря Ивану Акимову.
Сокол вылетает из Кубка
- Сокол выиграл два матча из трех в розыгрыше Континентального Кубка. Украинцы победили венгерский Ференцварош, но проиграли латвийскому Олимпу.
- Украинский клуб завершил выступления в европейском турнире на втором месте. Первое место в группе С занял Олимп, который и вышел в полуфинал соревнований.