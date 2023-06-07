Більше провокація, аніж інстинкт: Сабалєнко розповіла, чому чекала Світоліну біля сітки

Білоруська тенісистка Аріна Сабалєнко продовжує провокаційно поводитися на Ролан Гаррос. Фанатка Алєксандра Лукашенка розповіла про момент після матчу з Еліною Світоліною.

Двічі по 4:6 вивели білоруску у півфінал турніру у Парижі. Після матчу Аріна Сабалєнко підійшла до сітки, аби потиснути руку українці. Однак вона прекрасно знала позицію Еліни та те, що Світоліна не буде подавати їй руку, як і всі українки.

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Традиційне виправдання

Згодом сама Сабалєнко прокоментував свій вчинок. Але її слова виглядають більше виправданням, аніж правдою. На корті здавалось, що білоруска хоче спровокувати українку на відкритий конфлікт. Але Еліна зробила дуже мудро та не зрадила своїй позиції.

Не знаю. Це просто інстинкт – я завжди так роблю після кожного матчу. Свист у бік Світоліної? Вона на це не заслужила. Я дуже поважаю, що вона робить після народження дитини. Я дуже вражена. Дуже її поважаю,

– заявила Сабалєнко.

Аріна зазначила, що Еліна. як і Марта Костюк, за такі свої вчинки не заслужили бути освистаними місцевою публікою.

Світоліна ж не зрозуміла, чого чекала Сабалєнко, коли підійшла до сітки. Еліна прокоментувала й реакцію фанатів, запевнивши, що не буде зраджувати країні заради прихильності публіки.

Колишній український тенісист Олександр Долгополов прокоментував скандальну поведінку білоруски на Ролан Гаррос, яка дозволяє собі робити власні пресконференції та не приходити на інші спілкування з журналістами.

Відзначимо, що після матчу проти Еліни у білоруски прийшло якесь просвітлення або це просто брехливі слова. Сабалєнко засудила війну в Україні та зреклась Лукашенка.