Турнірна сітка WTA 1000 в Індіан-Веллс звела Лесю Цуренко з Аріною Соболенко. Але українсько-білоруському протистоянню відбутись не судилось. Українка дотримала свого слова та знялась із матчу проти суперниці з ворожої країни.

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Після чого Леся шокувала відвертим інтерв'ю про розмову із СЕО WTA Стівом Саймоном. Начебто після цього у Цуренко була панічна атака. У WTA вже відреагували на зізнання українки.

Перша ракетка світу Іга Швьонтек заступилась за українську тенісистку та звернулась до колег по корту, аби ті більше підтримували у складні моменти українців. На ці слова першим відреагував росіянин Даніїл Медвєдєв. Але той знову почав говорити "про мір во всьом мірє". Нічого нового із вуст першої ракетки Росії ми не почули.

Соболенко: Між нами багато напруги

Згодом своє мовчання перервала сама Аріна Соболенко. Білоруска запевнила, що не відчуває себе винною перед українськими тенісистками. На її думку, вона не зробила їм нічого поганого, як і російські тенісистки.

Соболенко заявила, що були такі тенісисти з Росії та Білорусі, які начебто допомагали українцям. Але імен Аріна не стала називати. Цікаво, хто оце був, якщо наші тенісисти в один голос заявляли, що жоден росіянин чи білорус не підтримав від 24 лютого 2022 року.

Ну, послухайте, ніхто не може контролювати емоції інших, розумієте. І я думаю, що WTA робить усе можливе, щоб контролювати ці емоції. Так, звичайно, між нами багато напруги. Але я, як і раніше, вважаю, що нічого поганого українцям не зробила; ні я, ні російські спортсмени, ні білоруські спортсмени, ніхто з нас не зробив нічого поганого. Навіть деякі з нас допомагали, як би це сказати, публічно, так,

– заявила Соболенко.

"Що більше я говорю, то краще мені просто зупинитися"

Аріна почала говорити про підтримку від Жіночої тенісної асоціації. Також білоруска впевнена, що у такому стані та відмові Цуренко велику роль зіграв її наставник. Соболенко розповіла про складну ситуацію у її житті з тренером української тенісистки.

Що ще я можу сказати? Я думаю, що WTA робить дуже велику роботу, щоб підтримати обидві сторони, і що б там не було... Я маю на увазі, що я не можу контролювати чиїсь емоції. Я пройшла через стільки поганих моментів, і, на жаль, я не можу цього розповісти, тому що хто повірить білоруській дівчині. Я зараз говорю про її тренера. Я теж пройшла через пекло, і я розумію, що... Я не знаю. Що більше я говорю, то краще мені просто зупинитися,

– відповіла білоруська тенісистка.

"У мене була дуже важка ситуація минулого року з її тренером"

Аріна заявила, що не може нічого вдіяти у всій цій ситуації та висловлює своє розуміння українським колегам по цеху. Однак слово війна не була у жодній із відповідей Соболенко. Вона не засудила відкрито російську агресію та божевільну підтримку її країни у бік Росії.

"Думаю, що у відмові Цуренко було щось більше, ніж панічна атака або політична ситуація. Я думаю, є щось більше. У мене була дуже важка ситуація минулого року з її тренером, як він поводився зі мною. Я думаю, що цей хлопець чинив на неї сильний тиск, і саме тому це сталося. WTA тут ні до чого. Вони виконують свою найкращу роботу. Що вони можуть зробити? Ніхто з нас не може контролювати цю ситуацію. Усі ми просто намагаємося зберігати спокій у роздягальні й розуміти, що немає нашої провини, і що всі ми розуміємо українців, і нам справді шкода їх, розумієте. Ось і все. Мені здається, я багато сказала", – додала білоруска.