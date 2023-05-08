Отримав ліктем в обличчя: захисник збірної України не зміг дограти матч після жахливого епізоду

У неділю, 7 травня, Страсбур гостював на полі Нанта у 34-му турі Ліги 1. Гості втратили українського футболіста на старті другого тайму.

Едуард Соболь вийшов у стартовому складі Страсбура. У першому таймі команда українця завдяки вдало реалізованому пенальті від Хабіба Діалло вийшла уперед 0:1, повідомляє 24 Канал.

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Неприємний епізод із українцем

Страсбур пішов на перерву із мінімальною перевагою у рахунку 0:1.

Одразу після відпочинку гості подвоїли свою перевагу на табло до 0:2. Хабіб Діарра на 47-й хвилині забив другий гол у ворота Нанта.

Після чого був найбільш неприємний епізод за участь лівого захисника збірної України у складі Страсбура. Маркус Коко у верхові боротьбі зарядив ліктем в обличчя Соболя. Після чого Едуард опинився на газоні, тримаючись за голову, де була кров.



Соболь отримав травму / Скриншот із відео

Тренерському штабу довелось терміново змінювати українського оборонця. Замість травмованого Соболя на полі на 57-й хвилині з'явився Колін Дагба.

До слова, вже без Соболя на полі Страсбур більше не забивав. Поєдинок за виживання у Лізі 1 закінчився поразкою Нанта 0:2.