Едуард Соболь вийшов у стартовому складі Страсбура. У першому таймі команда українця завдяки вдало реалізованому пенальті від Хабіба Діалло вийшла уперед 0:1, повідомляє 24 Канал.
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Неприємний епізод із українцем
Страсбур пішов на перерву із мінімальною перевагою у рахунку 0:1.
Одразу після відпочинку гості подвоїли свою перевагу на табло до 0:2. Хабіб Діарра на 47-й хвилині забив другий гол у ворота Нанта.
Після чого був найбільш неприємний епізод за участь лівого захисника збірної України у складі Страсбура. Маркус Коко у верхові боротьбі зарядив ліктем в обличчя Соболя. Після чого Едуард опинився на газоні, тримаючись за голову, де була кров.
Соболь отримав травму / Скриншот із відео
Тренерському штабу довелось терміново змінювати українського оборонця. Замість травмованого Соболя на полі на 57-й хвилині з'явився Колін Дагба.
До слова, вже без Соболя на полі Страсбур більше не забивав. Поєдинок за виживання у Лізі 1 закінчився поразкою Нанта 0:2.
- Клуб Едуарда із 35 очками йде на 14-му місці.
- Нант набрав після 34-х турів 32 бали та продовжує боротись за місце в еліті – 17-та сходинка серед 20 команд.