Снаряд убив нашого собаку, – титулована шашистка пояснила, чому втекла з України до Росії
Джерело:фейсбук Дмитра Нагорного
Чотириразова чемпіонка світу з шашок Дарія Ткаченко пояснила свій переїзд з України до Росії у 2016 році складними фінансовими та житловими ситуаціями.
Під прапором України Ткаченка чотири рази ставала чемпіонкою світу, двічі – чемпіонкою Європи. Але після початку війни на Донбасі дівчина перебралася до сусідньої країни.
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"Однією з причин було те, що я так і не отримала обіцяну мені квартиру, яку виділило житлове управління за спортивні результати за клопотанням міністерства спорту та Верховної ради. Мені просто ніде було жити у Києві", – зізналася Дарія.
Після початку бойових дій на Донбасі будинок її батьків постраждав у результаті обстрілу, тому їм довелося переїхати до родичів у Росії, куди пізніше приїхала і сама спортсменка.
А тут у 2014 році сталася війна, місто, в якому живуть мої батьки на Донбасі, було частково зруйноване, як і наш будинок, який також постраждав. При обстрілі з літака снаряд убив нашого собаку, що було особливо прикро. Провівши кілька днів у підвалі, батьки вирішили залишити будинок та поїхали до родичів у Краснодарський край. Так, 2015 року я опинилася в Росії,
– сказала шашистка.
Що відомо про Дарію Ткаченко
- П'ятнадцять років тому Ткаченко у матчі за світову корону королеви міжнародних шашок обіграла росіянку Тамару Тансіккужину та стала чемпіонкою світу. Ексукраїнка є заслуженим майстром спорту України, кавалером Ордену Княгині Ольги.
- Усі корони та золоті медалі Дарія зберігала у кімнаті студентського гуртожитку. У тому числі і свій червоний диплом університету імені Тараса Шевченка, де працювала гросмейстер.
- Перебуваючи у Росії та маючи всі необхідні документи, Дарія жодного разу не зіграла у класичному чемпіонаті Росії. Вона також відмовилася від участі у чемпіонаті світу 2016 року. Щоб пережити нове громадянство у моральному та матеріальному плані, їй довелося попрацювати на різних, у чомусь звичайних роботах.