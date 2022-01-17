Под флагом Украины Ткаченко четыре раза становилась чемпионкой мира, дважды чемпионкой Европы. Но после начала войны на Донбассе девушка перебралась в соседнюю страну.
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"Одной из причин было то, что я так и не получила обещанную мне квартиру, которую выделило жилищное управление за спортивные результаты по ходатайству министерства спорта и Верховной Рады. Мне просто негде было жить в Киеве", – призналась Дарья.
После начала боевых действий на Донбассе дом ее родителей пострадал в результате обстрела, поэтому им пришлось переехать к родственникам в России, куда позже приехала и сама спортсменка.
А здесь в 2014 году произошла война, город, в котором живут мои родители на Донбассе, был частично разрушен, как и наш дом, который также пострадал. При обстреле с самолета снаряд убил нашу собаку, что было особенно обидно. Проведя несколько дней в подвале, родители решили покинуть дом и поехали к родственникам в Краснодарский край. Так, в 2015 году я оказалась в России,
– сказала шашистка.
Что известно про Дарью Ткаченко
- Пятнадцать лет назад Ткаченко в матче за мировую корону королевы международных шашек обыграла россиянку Тамару Тансыккужину и стала чемпионкой мира. Экс-украинка является заслуженным мастером спорта Украины, кавалером Ордена Княгини Ольги.
- Все короны и золотые медали Дарья хранила в комнате студенческого общежития. В том числе и свой красный диплом университета имени Тараса Шевченко, где работала гроссмейстером.
- Находясь в России и имея все необходимые документы, Дарья ни разу не сыграла в классическом чемпионате России. Она также отказалась от участия в чемпионате мира 2016 года. Чтобы пережить новое гражданство в моральном и материальном плане, ей пришлось поработать на разных, в чем-то обычных работах.