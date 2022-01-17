Під прапором України Ткаченка чотири рази ставала чемпіонкою світу, двічі – чемпіонкою Європи. Але після початку війни на Донбасі дівчина перебралася до сусідньої країни.

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"Однією з причин було те, що я так і не отримала обіцяну мені квартиру, яку виділило житлове управління за спортивні результати за клопотанням міністерства спорту та Верховної ради. Мені просто ніде було жити у Києві", – зізналася Дарія.

Після початку бойових дій на Донбасі будинок її батьків постраждав у результаті обстрілу, тому їм довелося переїхати до родичів у Росії, куди пізніше приїхала і сама спортсменка.

А тут у 2014 році сталася війна, місто, в якому живуть мої батьки на Донбасі, було частково зруйноване, як і наш будинок, який також постраждав. При обстрілі з літака снаряд убив нашого собаку, що було особливо прикро. Провівши кілька днів у підвалі, батьки вирішили залишити будинок та поїхали до родичів у Краснодарський край. Так, 2015 року я опинилася в Росії,

– сказала шашистка.

Що відомо про Дарію Ткаченко