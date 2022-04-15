Медикам загрожує серйозне покарання

Легендарний футболіст помер 25 листопада 2020 року. Причиною смерті став гострий набряк легень, викликаний загостренням хронічної серцевої недостатності.

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Після смерті Марадони в Аргентині розпочали розслідування. У травні 2021 року офіс прокурора висунув звинувачення сімом лікарям у вбивстві Марадони.

17 з 22 експертів заявили, що Марадона мав низку патологій та був "неповністю розумово дієздатним". Також вони переконані, що відомий гравець мав би більше шансів вижити, якби його одразу госпіталізували у лікарню, проте його виписали після операції.

Прокуратура з'ясувала, що Марадона мучився не менше 12 годин через неналежний догляд в умовах госпіталізації вдома, а також через метод лікування, який було обрано медичною бригадою.

Звинувачення у ненавмисному вбивстві було висунуто нейрохірургу Леопольдо Луке, психіатру Агустіну Косачову, психологу Карлосу Діасу, медичному координатору Ненсі Форліні, координатору медпрацівників Маріано Перроні, медикам Рікардо Альмірону та Даяні Мадрид, а також терапевту Педро Ді Спаньї.

Якщо медичних працівників визнають винними, то їм загрожує серйозне покарання у вигляді від 8 до 25 років в'язниці, а також позбавлять лікарських ліцензій.

Коли саме мають відбутися перші судові слухання наразі невідомо.

До слова. Марадона у Європі виступав за Севілью, Барселону та Наполі. Зі збірною Аргентини переміг на Кубку світу 1986, у цьому ж році його визнали найкращим гравцем світу.