Сльози, танці та море пива: емоції Моурінью після тріумфу у Лізі конференцій – відео святкування

Італійська Рома стала переможцем першого в історії розіграшу Ліги конференцій. Головний наставник "вовків" Жозе Моурінью дав волю емоціям.

Неймовірне святкування від Моурінью

25 травня футбольні уболівальники дізнались ім'я переможця другого єврокубкового турніру. Тижнем раніше (18 травня) фанати побачили фінал Ліги Європи, у якому тріумфував німецький Айнтрахт, повідомляє 24 канал.

Варто побачити Рим у вогні: фанати Роми відсвяткували перемогу у Лізі конференцій – яскраве відео

Італійська Рома у фіналі Ліги конференцій зустрілась з нідерландським Феєнордом. Єдиний гол у першому таймі від Ніколо Дзаньоло визначив володаря єврокубкового трофея. "Вовки" мінімально обіграли суперника – 1:0. Радості не було меж. Рома здобула свій перший трофей на євроарені, а до такого успіху її привів Жозе Моурінью.

Португальський наставник відзначився унікальним досягненням. Геніальний тактик завоював трофеї в усіх трьох єврокубкових турнірах – Лізі чемпіонів, Лізі Європи, а тепер ще й у Лізі конференцій.

Під час післяматчевого коментаря Моурінью не стримав сліз та дав повну волю своїм емоціям.

Емоційний коментар Моурінью: дивіться відео

Якщо в італійській Серії А Рома посіла лише 6-те місце, завоювавши право зіграти у наступному сезоні у груповому раунді Ліги Європи, то у Лізі конференцій досягла максимуму.

Святкування команди продовжилось у роздягальні, де участь у ньому взяв Моурінью. Жозе танцював разом зі своїми підопічними, пив пиво та гучно співав. Наставник, який славиться своєю емоційність, був однією з найщасливіших людей у світі.

Відео святкування у роздягальні

Тренерська кар'єра Жозе Моурінью