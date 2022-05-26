Рим святкував усю ніч

25 травня Рома зіграла у фіналі Ліги конференцій проти нідерландського Феєнорда. Гол від Ніколо Дзаньоло на 32-й хвилині приніс "вовкам" довгоочікуваний трофей на євроарені (1:0), пише 24 канал.

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Рома здобула свій перший єврокубковий трофей в історії. До цього успіху команду привів португалець Жозе Моурінью, який теж переписав історію, але вже серед тренерів. Португальський наставник став першим тренером, який тріумфував в усіх єврокубкових турнірах – Лізі чемпіонів, Лізі Європи та тепер ще й у Лізі конференцій.

Перемогу "вовків" святкували в албанській Тирані, де безпосередньо відбувся фінал, а й у рідному місті клубу – Римі. Вулиці столиці Італії були захоплені фанатами Роми, які гучно відсвяткували успіх улюбленої команди.

До слова. На шляху до фіналу Рома в 1/2 фіналу здолала англійський Лестер. У першому матчі свисток судді зафіксував мирову 1:1, а вже у грі в Римі "вовки" здобули мінімальну перемогу – 2:1.

Святкування було усюди та цілу ніч – на площах, біля домашнього стадіону "Олімпійського", а ближче до ранку уболівальники перемістились до аеропорту, щоб першими привітати футболістів із здобутим трофеєм. Рим тої ночі був у диму від феєрів, відусюди лунали гучні співи, навіть італійці, які не люблять футбол, відчули усю атмосферу футбольного свята.

Рома вперше за 12 років привезла кубок в Італію. Востаннє перемогу у єврокубках здобував Інтер. Було це ще у далекому 2010 році в Лізі чемпіонів.

Як фанати відсвяткували перемогу Роми у Лізі конференцій: дивіться відео

Нагадаємо, що у Серії А Рома за підсумками сезону-2021/2022 посіла лише 6-те місце у турнірній таблиці. "Вовки" за 38 турів здобули 63 очки, посівши місце у груповому раунді Ліги Європи на наступний сезон.