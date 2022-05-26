Неймовірне святкування від Моурінью

25 травня футбольні уболівальники дізнались ім'я переможця другого єврокубкового турніру. Тижнем раніше (18 травня) фанати побачили фінал Ліги Європи, у якому тріумфував німецький Айнтрахт, повідомляє 24 канал.

Варто побачити Рим у вогні: фанати Роми відсвяткували перемогу у Лізі конференцій – яскраве відео

Італійська Рома у фіналі Ліги конференцій зустрілась з нідерландським Феєнордом. Єдиний гол у першому таймі від Ніколо Дзаньоло визначив володаря єврокубкового трофея. "Вовки" мінімально обіграли суперника – 1:0. Радості не було меж. Рома здобула свій перший трофей на євроарені, а до такого успіху її привів Жозе Моурінью.

Португальський наставник відзначився унікальним досягненням. Геніальний тактик завоював трофеї в усіх трьох єврокубкових турнірах – Лізі чемпіонів, Лізі Європи, а тепер ще й у Лізі конференцій.

Під час післяматчевого коментаря Моурінью не стримав сліз та дав повну волю своїм емоціям.

Емоційний коментар Моурінью: дивіться відео

Якщо в італійській Серії А Рома посіла лише 6-те місце, завоювавши право зіграти у наступному сезоні у груповому раунді Ліги Європи, то у Лізі конференцій досягла максимуму.

Святкування команди продовжилось у роздягальні, де участь у ньому взяв Моурінью. Жозе танцював разом зі своїми підопічними, пив пиво та гучно співав. Наставник, який славиться своєю емоційність, був однією з найщасливіших людей у світі.

Відео святкування у роздягальні

Тренерська кар'єра Жозе Моурінью