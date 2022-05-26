Невероятное празднование от Моуринью
25 мая футбольные болельщики узнали имя победителя второго еврокубкового турнира. Неделей ранее (18 мая) фанаты увидели финал Лиги Европы, в котором торжествовал немецкий Айнтрахт, сообщает 24 канал.
Стоит увидеть Рим в огне: фанаты Ромы отпраздновали победу в Лиге конференций – яркое видео
Итальянская Рома в финале Лиги конференций встретилась с нидерландским Фейенордом. Единственный гол в первом тайме от Николо Дзаньоло определил обладателя еврокубкового трофея. "Волки" минимально обыграли соперника – 1:0. Радости не было предела. Рома завоевала свой первый трофей на евроарене, а к такому успеху ее привел Жозе Моуринью.
Португальский наставник отметился уникальным достижением. Гениальный тактик завоевал трофеи во всех трех еврокубковых турнирах – Лиге чемпионов, Лиге Европы, а теперь еще и Лиге конференций.
Во время послематчевого комментария Моуринью не сдержал слез и дал полную свободу своим эмоциям.
Эмоциональный комментарий Моуринью: смотрите видео
Если в итальянской Серии А Рома заняла лишь 6 место, завоевав право сыграть в следующем сезоне в групповом раунде Лиги Европы, то в Лиге конференций достигла максимума.
Празднование команды продолжилось в раздевалке, где в нем принял участие Моуринью. Жозе танцевал вместе со своими подопечными, пил пиво и громко пел. Наставник, славящийся своей эмоциональностью, был одним из самых счастливых людей в мире.
Видео празднования в раздевалке
Тренерская карьера Жозе Моуринью
- За свою успешную карьеру возглавлял множество топовых клубов Европы – Бенфика, Порту, Челси, Реал, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.
- До этого всего работал ассистентом тренера в Барселоне, Спортинге, Порту.
- Летом 2021 года возглавил итальянскую Рому, с которой подписал контракт до 30 июня 2024 года.
- Под его руководством клуб провел уже 55 матчей, в которых одержал 29 побед, расписал 12 мировых и потерпел 14 поражений.