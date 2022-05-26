Невероятное празднование от Моуринью

25 мая футбольные болельщики узнали имя победителя второго еврокубкового турнира. Неделей ранее (18 мая) фанаты увидели финал Лиги Европы, в котором торжествовал немецкий Айнтрахт, сообщает 24 канал.

Стоит увидеть Рим в огне: фанаты Ромы отпраздновали победу в Лиге конференций – яркое видео

Итальянская Рома в финале Лиги конференций встретилась с нидерландским Фейенордом. Единственный гол в первом тайме от Николо Дзаньоло определил обладателя еврокубкового трофея. "Волки" минимально обыграли соперника – 1:0. Радости не было предела. Рома завоевала свой первый трофей на евроарене, а к такому успеху ее привел Жозе Моуринью.

Португальский наставник отметился уникальным достижением. Гениальный тактик завоевал трофеи во всех трех еврокубковых турнирах – Лиге чемпионов, Лиге Европы, а теперь еще и Лиге конференций.

Во время послематчевого комментария Моуринью не сдержал слез и дал полную свободу своим эмоциям.

Эмоциональный комментарий Моуринью: смотрите видео

Если в итальянской Серии А Рома заняла лишь 6 место, завоевав право сыграть в следующем сезоне в групповом раунде Лиги Европы, то в Лиге конференций достигла максимума.

Празднование команды продолжилось в раздевалке, где в нем принял участие Моуринью. Жозе танцевал вместе со своими подопечными, пил пиво и громко пел. Наставник, славящийся своей эмоциональностью, был одним из самых счастливых людей в мире.

Видео празднования в раздевалке

Тренерская карьера Жозе Моуринью