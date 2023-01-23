У послабленому складі: заявка жіночої збірної України на Євро-2023 з біатлону

23 січня 2023, 18:34
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Джерело:

Biathlon.com.ua

Вже у середу, 25 січня, у швейцарському Ленцерхайде відбудеться перша гонка чемпіонату Європи 2023 з біатлону. Став відомий склад жіночої збірної України, який виступить на континентальній першості.

У італійському Антхольці завершився шостий етап Кубка світу з біатлону. Далі біатлоністів очікують старти на чемпіонаті Європи.

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Старший тренер збірної України Олександр Кравченко визначився зі складом, який поїде у швейцарський Ленцерхайде. До заявки на турнір потрапили п'ять біатлоністок.

Дар'я Блашко пропустить Євро-2023

До складу збірної України не була включена Дар'я Блашко, яка серйозно перехворіла. Тому, щоб не форсувати її підготовку, було вирішено дати їй час на відновлення.

Дебютанткою Євро-2023 стане Любов Кип'яченкова. 23-річна біатлоністка в нинішньому сезоні вперше виступила на Кубку світу.

Радує, що у Швейцарію поїдуть самі титуловані українські біатлоністки – Юлія Джима та Олена Білосюк. На їхній виступ вболівальники покладають особливі надії.

Склад збірної України на чемпіонат Європи (жінки)

  • Юлія Джима
  • Анастасія Меркушина
  • Олена Білосюк
  • Анна Кривонос
  • Любов Кип’яченкова
Важливо! Чемпіонат Європи з біатлону триватиме з 25 до 29 січня у швейцарському Ленцерхайде. Одразу за цим турніром стартує чемпіонат світу, який відбудеться у німецькому Обергофі.

Розклад чемпіонату Європи 2023 з біатлону

  • Середа, 25 січня, 11:15. Жінки, індивідуальна гонка (15 км)
  • Середа, 25 січня, 15:00. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км)
  • П'ятниця, 27 січня, 11:30. Жінки, спринт (7.5 км)
  • П'ятниця, 27 січня, 15:00. Чоловіки, спринт (10 км)
  • Субота, 28 січня, 11:30. Жінки, гонка переслідування (10 км)
  • Субота, 28 січня, 14:30. Чоловіки, гонка переслідування (12.5 км)
  • Неділя, 29 січня, 11:30. Змішана естафета
  • Неділя, 29 січня, 14:30. Одиночна змішана естафета
Автор: Сергій Шаховець