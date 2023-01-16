Наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться в італійській Антхольц-Антерсельві. Після чого на біатлоністів чекає чемпіонат Європи, який прийме швейцарський Ленцерхайде.

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Головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра оголосив склад команди на престижний старт у Швейцарії. Країна буде представлена у найсильнішому складі. Але без капітана Дмитра Підручного, який продовжує відновленням після операції на розірваному меніску.

Склад збірної України на чемпіонат Європи (чоловіки)

  • Артем Прима
  • Антон Дудченко
  • Богдан Цимбал
  • Тарас Лесюк
  • Денис Насико
  • Артем Тищенко

Наразі невідомо, у якому складі виступить жіноча збірна на чемпіонаті Європи-2023.

Цікаво, що після чемпіонату Європи на біатлоністів чекає найбільший старт у сезоні – чемпіонат світу у німецькому Оберхофі (8-го по 19-те лютого). Очікується, що до цього турніру у стрій повинен повернутись Підручний.