Наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться в італійській Антхольц-Антерсельві. Після чого на біатлоністів чекає чемпіонат Європи, який прийме швейцарський Ленцерхайде.

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Головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра оголосив склад команди на престижний старт у Швейцарії. Країна буде представлена у найсильнішому складі. Але без капітана Дмитра Підручного, який продовжує відновленням після операції на розірваному меніску.

Склад збірної України на чемпіонат Європи (чоловіки)

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

Тарас Лесюк

Денис Насико

Артем Тищенко

Зверніть увагу! Чемпіонат Європи з біатлону відбуватиметься з 25-го по 29-те січня. Біатлоністи позмагаються у цілому ряді дисциплін – "індивідуалці", спринті, переслідуванні, змішаній естафеті та одиночній змішаній естафеті.

Наразі невідомо, у якому складі виступить жіноча збірна на чемпіонаті Європи-2023.

Цікаво, що після чемпіонату Європи на біатлоністів чекає найбільший старт у сезоні – чемпіонат світу у німецькому Оберхофі (8-го по 19-те лютого). Очікується, що до цього турніру у стрій повинен повернутись Підручний.