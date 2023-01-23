У італійському Антхольці завершився шостий етап Кубка світу з біатлону. Далі біатлоністів очікують старти на чемпіонаті Європи.
До теми Усі найсильніші, але без капітана: склад чоловічої збірної України на Євро-2023 з біатлону
Старший тренер збірної України Олександр Кравченко визначився зі складом, який поїде у швейцарський Ленцерхайде. До заявки на турнір потрапили п'ять біатлоністок.
Дар'я Блашко пропустить Євро-2023
До складу збірної України не була включена Дар'я Блашко, яка серйозно перехворіла. Тому, щоб не форсувати її підготовку, було вирішено дати їй час на відновлення.
Дебютанткою Євро-2023 стане Любов Кип'яченкова. 23-річна біатлоністка в нинішньому сезоні вперше виступила на Кубку світу.
Радує, що у Швейцарію поїдуть самі титуловані українські біатлоністки – Юлія Джима та Олена Білосюк. На їхній виступ вболівальники покладають особливі надії.
Склад збірної України на чемпіонат Європи (жінки)
- Юлія Джима
- Анастасія Меркушина
- Олена Білосюк
- Анна Кривонос
- Любов Кип’яченкова
Розклад чемпіонату Європи 2023 з біатлону
- Середа, 25 січня, 11:15. Жінки, індивідуальна гонка (15 км)
- Середа, 25 січня, 15:00. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км)
- П'ятниця, 27 січня, 11:30. Жінки, спринт (7.5 км)
- П'ятниця, 27 січня, 15:00. Чоловіки, спринт (10 км)
- Субота, 28 січня, 11:30. Жінки, гонка переслідування (10 км)
- Субота, 28 січня, 14:30. Чоловіки, гонка переслідування (12.5 км)
- Неділя, 29 січня, 11:30. Змішана естафета
- Неділя, 29 січня, 14:30. Одиночна змішана естафета