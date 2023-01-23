У італійському Антхольці завершився шостий етап Кубка світу з біатлону. Далі біатлоністів очікують старти на чемпіонаті Європи.

До теми Усі найсильніші, але без капітана: склад чоловічої збірної України на Євро-2023 з біатлону

Старший тренер збірної України Олександр Кравченко визначився зі складом, який поїде у швейцарський Ленцерхайде. До заявки на турнір потрапили п'ять біатлоністок.

Дар'я Блашко пропустить Євро-2023

До складу збірної України не була включена Дар'я Блашко, яка серйозно перехворіла. Тому, щоб не форсувати її підготовку, було вирішено дати їй час на відновлення.

Дебютанткою Євро-2023 стане Любов Кип'яченкова. 23-річна біатлоністка в нинішньому сезоні вперше виступила на Кубку світу.

Радує, що у Швейцарію поїдуть самі титуловані українські біатлоністки – Юлія Джима та Олена Білосюк. На їхній виступ вболівальники покладають особливі надії.

Склад збірної України на чемпіонат Європи (жінки)

Юлія Джима

Анастасія Меркушина

Олена Білосюк

Анна Кривонос

Любов Кип’яченкова

Важливо! Чемпіонат Європи з біатлону триватиме з 25 до 29 січня у швейцарському Ленцерхайде. Одразу за цим турніром стартує чемпіонат світу, який відбудеться у німецькому Обергофі.

Розклад чемпіонату Європи 2023 з біатлону