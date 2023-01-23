В итальянском Антхольце завершился шестой этап Кубка мира по биатлону. Далее биатлонистов ожидают старты на чемпионате Европы.

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Старший тренер сборной Украины Александр Кравченко определился с составом, который отправится в швейцарский Ленцерхайде. В заявку на турнир попали пять биатлонисток.

Дарья Блашко пропустит Евро-2023

В состав сборной Украины не была включена серьезно переболевшая Дарья Блашко. Поэтому чтобы не форсировать ее подготовку, было решено дать ей время на восстановление.

Дебютанткой Евро-2023 станет Любовь Кипьяченкова. 23-летняя биатлонистка в нынешнем сезоне впервые выступила на Кубке мира.

Радует, что в Швейцарию поедут самые титулованные украинские биатлонистки Юлия Джима и Елена Белосюк. На их выступление болельщики возлагают особые надежды.

Состав сборной Украины на чемпионат Европы (женщины)

Юлия Джима

Анастасия Меркушина

Елена Белосюк

Анна Кривонос

Любовь Кипяченкова

Важно! Чемпионат Европы по биатлону продлится с 25 по 29 января в швейцарском Ленцерхайде. Сразу за этим турниром стартует чемпионат мира, который пройдет в немецком Оберхофе.

Расписание чемпионата Европы 2023 по биатлону.