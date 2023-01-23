В итальянском Антхольце завершился шестой этап Кубка мира по биатлону. Далее биатлонистов ожидают старты на чемпионате Европы.
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Старший тренер сборной Украины Александр Кравченко определился с составом, который отправится в швейцарский Ленцерхайде. В заявку на турнир попали пять биатлонисток.
Дарья Блашко пропустит Евро-2023
В состав сборной Украины не была включена серьезно переболевшая Дарья Блашко. Поэтому чтобы не форсировать ее подготовку, было решено дать ей время на восстановление.
Дебютанткой Евро-2023 станет Любовь Кипьяченкова. 23-летняя биатлонистка в нынешнем сезоне впервые выступила на Кубке мира.
Радует, что в Швейцарию поедут самые титулованные украинские биатлонистки Юлия Джима и Елена Белосюк. На их выступление болельщики возлагают особые надежды.
Состав сборной Украины на чемпионат Европы (женщины)
- Юлия Джима
- Анастасия Меркушина
- Елена Белосюк
- Анна Кривонос
- Любовь Кипяченкова
Расписание чемпионата Европы 2023 по биатлону.
- Среда, 25 января, 11:15. Женщины, индивидуальная гонка (15 км)
- Среда, 25 января, 15.00. Мужчины, индивидуальная гонка (20 км)
- Пятница, 27 января, 11.30. Женщины, спринт (7.5 км)
- Пятница, 27 января, в 15:00. Мужчины, спринт (10 км)
- Суббота, 28 января, 11.30. Женщины, гонка преследования (10 км)
- Суббота, 28 января, 14.30. Мужчины, гонка преследования (12.5 км)
- Воскресенье, 29 января, 11:30. Смешанная естафета
- Воскресенье, 29 января, 14:30. Одиночная смешанная эстафета