Дмитро Христич оголосив склад збірної України з хокею на турнір в Будапешті

3 листопада 2023, 23:42
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Джерело:

ФХУ

Наша команда проведе перший збір на чолі із новим тренером. Україна зіграє на Меморіалі Томаша Шаркозі проти топ-збірних з дивізіону ІА.

В середині жовтня чоловіча збірна України з хокею отримала нового тренера. Замість Вадима Шахрайчука на посаду був призначений ексгравець НХЛ Дмитро Христич.

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Вибір Христича

А вже в середині листопада команда проведе перший збір під його керівництвом. Україна поїде в Будапешт, де візьме участь у Меморіалі Томаша Шаркозі.

На свій дебютний збір Христич викликав 23 гравців. Більшість гравців представляють київський Сокіл (6). При цьому майже половина – 10 гравців – є легіонерами.

Воротарі:

  • Едуард Захарченко (Дніпро)
  • Богдан Дьяченко (Сокіл)

Захисники:

  • Гліб Варава (Кременчук)
  • Денис Матусевич (Кременчук)
  • Євген Ратушний (Дніпро)
  • Всеволод Толстушко (Cокіл)
  • Ігор Мережко (Спішська Нова Весь, Словаччина)
  • Віталій Андрейків (Заглембе, Польща)
  • Іван Сисак (Дунайварош, Угорщина)
  • Артем Гребеник (Кеттера, Фінляндія)

Нападники:

  • Денис Бородай (Сокіл)
  • Віктор Захаров (Сокіл)
  • Вадим Мазур (Сокіл)
  • Олексій Янішевський (Сокіл)
  • Віталій Лялька (Кременчук)
  • Ярослав Панченко (Київ Кепіталз)
  • Владислав Куцевич (Київ Кепіталз)
  • Олексій Ворона (Поважська Бистриця, Словаччина)
  • Андрій Денискін (Унія, Польща)
  • Ілля Коренчук (ГКС Тихи, Польща)
  • Олександр Пересунько (Попрад, Словаччина)
  • Данило Трахт (Лукко, Фінляндія)
  • Назар Ружніков (Каунас Сіті, Литва)

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Що чекає на збірну України

Команда вирушить на збір 5 листопада, а сам турнір у столиці Угорщини пройде з 9 по 11 число. Суперниками "синьо-жовтих" стануть збірні Італії, Словенії та країни-господарки.

Змагання стануть своєрідною підготовкою до виступів у дивізіоні ІВ та кваліфікації до Олімпійських ігор наступного року. В лізі чемпіонату світу нашими суперниками будуть Литва, Китай, Естонія, Іспанія та Нідерланди.

Автор: Анатолій Дерека