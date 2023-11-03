Дмитро Христич оголосив склад збірної України з хокею на турнір в Будапешті
Джерело:ФХУ
Наша команда проведе перший збір на чолі із новим тренером. Україна зіграє на Меморіалі Томаша Шаркозі проти топ-збірних з дивізіону ІА.
В середині жовтня чоловіча збірна України з хокею отримала нового тренера. Замість Вадима Шахрайчука на посаду був призначений ексгравець НХЛ Дмитро Христич.
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Вибір Христича
А вже в середині листопада команда проведе перший збір під його керівництвом. Україна поїде в Будапешт, де візьме участь у Меморіалі Томаша Шаркозі.
На свій дебютний збір Христич викликав 23 гравців. Більшість гравців представляють київський Сокіл (6). При цьому майже половина – 10 гравців – є легіонерами.
Воротарі:
- Едуард Захарченко (Дніпро)
- Богдан Дьяченко (Сокіл)
Захисники:
- Гліб Варава (Кременчук)
- Денис Матусевич (Кременчук)
- Євген Ратушний (Дніпро)
- Всеволод Толстушко (Cокіл)
- Ігор Мережко (Спішська Нова Весь, Словаччина)
- Віталій Андрейків (Заглембе, Польща)
- Іван Сисак (Дунайварош, Угорщина)
- Артем Гребеник (Кеттера, Фінляндія)
Нападники:
- Денис Бородай (Сокіл)
- Віктор Захаров (Сокіл)
- Вадим Мазур (Сокіл)
- Олексій Янішевський (Сокіл)
- Віталій Лялька (Кременчук)
- Ярослав Панченко (Київ Кепіталз)
- Владислав Куцевич (Київ Кепіталз)
- Олексій Ворона (Поважська Бистриця, Словаччина)
- Андрій Денискін (Унія, Польща)
- Ілля Коренчук (ГКС Тихи, Польща)
- Олександр Пересунько (Попрад, Словаччина)
- Данило Трахт (Лукко, Фінляндія)
- Назар Ружніков (Каунас Сіті, Литва)
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Що чекає на збірну України
Команда вирушить на збір 5 листопада, а сам турнір у столиці Угорщини пройде з 9 по 11 число. Суперниками "синьо-жовтих" стануть збірні Італії, Словенії та країни-господарки.
Змагання стануть своєрідною підготовкою до виступів у дивізіоні ІВ та кваліфікації до Олімпійських ігор наступного року. В лізі чемпіонату світу нашими суперниками будуть Литва, Китай, Естонія, Іспанія та Нідерланди.