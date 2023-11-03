В середині жовтня чоловіча збірна України з хокею отримала нового тренера. Замість Вадима Шахрайчука на посаду був призначений ексгравець НХЛ Дмитро Христич.

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Вибір Христича

А вже в середині листопада команда проведе перший збір під його керівництвом. Україна поїде в Будапешт, де візьме участь у Меморіалі Томаша Шаркозі.

На свій дебютний збір Христич викликав 23 гравців. Більшість гравців представляють київський Сокіл (6). При цьому майже половина – 10 гравців – є легіонерами.

Воротарі:

Едуард Захарченко (Дніпро)

Богдан Дьяченко (Сокіл)

Захисники:

Гліб Варава (Кременчук)

Денис Матусевич (Кременчук)

Євген Ратушний (Дніпро)

Всеволод Толстушко (Cокіл)

Ігор Мережко (Спішська Нова Весь, Словаччина)

Віталій Андрейків (Заглембе, Польща)

Іван Сисак (Дунайварош, Угорщина)

Артем Гребеник (Кеттера, Фінляндія)

Нападники:

Денис Бородай (Сокіл)

Віктор Захаров (Сокіл)

Вадим Мазур (Сокіл)

Олексій Янішевський (Сокіл)

Віталій Лялька (Кременчук)

Ярослав Панченко (Київ Кепіталз)

Владислав Куцевич (Київ Кепіталз)

Олексій Ворона (Поважська Бистриця, Словаччина)

Андрій Денискін (Унія, Польща)

Ілля Коренчук (ГКС Тихи, Польща)

Олександр Пересунько (Попрад, Словаччина)

Данило Трахт (Лукко, Фінляндія)

Назар Ружніков (Каунас Сіті, Литва)

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Що чекає на збірну України

Команда вирушить на збір 5 листопада, а сам турнір у столиці Угорщини пройде з 9 по 11 число. Суперниками "синьо-жовтих" стануть збірні Італії, Словенії та країни-господарки.

Змагання стануть своєрідною підготовкою до виступів у дивізіоні ІВ та кваліфікації до Олімпійських ігор наступного року. В лізі чемпіонату світу нашими суперниками будуть Литва, Китай, Естонія, Іспанія та Нідерланди.